لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. محافظ المنيا يوجه بغلق أحد المقاهى المخالفة

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، بغلق أحد المقاهي المخالفة وغير المرخصة وذلك لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.





جاء ذلك خلال حملة كبرى قادها المحافظ على المقاهي بعزبة كامل عوض بطريق مصر أسوان الزراعي، تنفيذًا للقرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بعودة بعض الأنشطة، وفي إطار خطة الدولة للتعايش مع فيروس كورونا المستجد.





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رافق المحافظ خلال جولته، العقيد محمد صلاح رئيس المدينة.





و كلف المحافظ، رئيس المدينة بتشكيل لجنة لمراجعة موقف المباني المتواجدة بنطاق العزبة، وذلك من خلال مراجعة تراخيص البناء وتقديم طلبات التصالح في المخالفات.









كما وجه المحافظ، بإزالة كافة الأكشاك غير المرخصة والمخالفة لأحكام القانون بطريق مصر أسوان الزراعي بمدخل المدينة، مشددًا على استمرار متابعة الحالة العامة بالشوارع وإزالة كافة الإشغالات على حرم الطريق.





و شدد المحافظ، على استمرار تكثيف الحملات لغلق المقاهي والكافيهات التي تُدار بدون تراخيص، والمخالفة لقرارات الدولة من حيث تطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك لمواجهة المخالفات الإدارية والصحية والبيئية.





وأكد المحافظ، أنه لا تهاون مع المخالفين وهناك إجراءات رادعة في انتظار من يخالف تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء وخاصة خلال الفترة الراهنة، وذلك ضمن خطة المحافظة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، وللتعايش مع فيروس كورونا المستجد.