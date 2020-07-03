AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أخبار الأهلي.. النادي يتسلم ملعب السلام في النصف الثاني من يوليو.. حقيقة التفاوض مع تراوري

الجمعة 03/يوليه/2020 - 09:14 م
فريق الاهلي
فريق الاهلي
Advertisements
ياسمين تيسير
نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية اليوم، الجمعة  مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي، وجاءت كالآتي:


كشفت مصادر خاصة أن هناك جهودا مكثفة تجري خلال الأيام الحالية ليتسلم النادي الأهلي ملعب السلام في النصف الثاني من شهر يوليو الجاري.


أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن ايريك تراوري لاعب وسط فريق بيراميدز خارج الحسابات الفنية لهم .


نجح الثنائي خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي وأمير توفيق مدير التعاقدات في إنهاء ملف تجديد تعاقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لمدة عام بنفس شروط التعاقد القديم.


ينهي سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بـ النادي الأهلي تصورا كاملا لتقديمه للجنة التخطيط برئاسة محسن صالح وبإشراف محمود الخطيب رئيس النادي للإعداد لمباراة الوداد البيضاوي المغربي بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وأجرى عبدالحفيظ العديد من الإتصالات الهاتفية مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني عبر مترجمه عمرو محب للاتفاق على سيناريو لتلك المواجهة.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فايلر يطالب إدارة الأهلي بإعادة التفاوض مع سيرينو

أخبار الاهلي.. فايلر يقترب من تجديد عقده لموسمين .. الكاف يحتفي بـ أهداف الخطيب

أخبار الرياضة.. الزمالك يجدد عقد كارتيرون رسميا..مصدر بالجبلاية: لا نية لإلغاء الدوري.. معلول يحسم مصيره مع الأهلي

أخبار الأهلي| اتفاق نهائي لـ تجديد عقد فايلر.. تدريبات قوية لـ الشناوي وشوبير

عضو مجلس الإدارة كلمة السر.. شوبير يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي للتجديد مع فايلر

الأهلي يبدأ التفاوض لضم صفقة «بديل سيرينو»

ترشيحاتنا

بتهمة تأجيج الفتنة.. إثيوبيا تشن حملة ضد قنوات التليفزيون المحلية

8 إشارات تنذرك.. أعراض الإصابة بحصوات الكلى

مطاردة في المنفى.. 8000 عميل للمخابرات التركية يلاحقون معارضي أردوغان في ألمانيا

تجنب المعلبات.. إرشادات هامة من الصحة لنظافة الغذاء في زمن كورونا

الصحة العالمية تتوقع ظهور نتائج تجارب لقاح كورونا خلال أسبوعين

بهوت شورت.. رزان المغربي تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصاب بـ كورونا يوجه رسالة مؤثرة وتحذيرًا قبل وفاته بيوم واحد

على طريقة هوانم زمان.. ريهام أيمن تتألق بإطلالة أنيقة سوداء |شاهد

بـ هوت شورت جينز.. رزان مغربي تتألق بإطلالة جذابة