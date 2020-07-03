أخبار الأهلي.. النادي يتسلم ملعب السلام في النصف الثاني من يوليو.. حقيقة التفاوض مع تراوري

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية اليوم، الجمعة مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي، وجاءت كالآتي:









كشفت مصادر خاصة أن هناك جهودا مكثفة تجري خلال الأيام الحالية ليتسلم النادي الأهلي ملعب السلام في النصف الثاني من شهر يوليو الجاري.









أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن ايريك تراوري لاعب وسط فريق بيراميدز خارج الحسابات الفنية لهم .









نجح الثنائي خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي وأمير توفيق مدير التعاقدات في إنهاء ملف تجديد تعاقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لمدة عام بنفس شروط التعاقد القديم.









ينهي سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بـ النادي الأهلي تصورا كاملا لتقديمه للجنة التخطيط برئاسة محسن صالح وبإشراف محمود الخطيب رئيس النادي للإعداد لمباراة الوداد البيضاوي المغربي بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وأجرى عبدالحفيظ العديد من الإتصالات الهاتفية مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني عبر مترجمه عمرو محب للاتفاق على سيناريو لتلك المواجهة.











