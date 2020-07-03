الأهلي يكشف حقيقة التفاوض مع تراوري

أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن ايريك تراوري لاعب وسط فريق بيراميدز خارج الحسابات الفنية لهم .
وقال مصدر بالجهاز الفني أن تراوري لاعب مميز وجيد ولكن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الاهلي لم يطلب التعاقد معه من الأساس .
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واضاف أن تراوري يجيد اللعب في أكثر من مركز وهو لاعب جوكر لكن الإحتياجات الفنية مختلفة تمامًا.
واوضح أن فايلر لم يطلب التعاقد مع تراوري ولم يتم ترشيحه له من الأساس فكيف تكون هناك مفاوضات لضمه.