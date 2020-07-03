الأهلي يكشف حقيقة التفاوض مع تراوري

أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم ب النادي الأهلي أن ايريك تراوري لاعب وسط فريق بيراميدز خارج الحسابات الفنية لهم .





وقال مصدر بالجهاز الفني أن تراوري لاعب مميز وجيد ولكن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الاهلي لم يطلب التعاقد معه من الأساس .





واضاف أن تراوري يجيد اللعب في أكثر من مركز وهو لاعب جوكر لكن الإحتياجات الفنية مختلفة تمامًا.



