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أخبار العالم

مظاهرات إثيوبيا.. آبي أحمد يتهم المعارضة بحمل السلاح

السبت 04/يوليه/2020 - 09:54 ص
صدى البلد
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عرفة البنداري
اتهم رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، المعارضة الإثيوبية بحمل السلاح أثناء المظاهرات التي تضرب البلاد في أسبوع من الاضطرابات القاتلة التي أعقبت مقتل المطرب الإثيوبي، "هاشالو هونديسا". 

وقال آبي أحمد، إن أولئك الذين يشاركون "في تدمير الأمة لا يمكن اعتبارهم أوصياء عليها". 

وأبلغت الشرطة في وقت سابق من هذا الأسبوع، هيئة الإذاعة الحكومية، بأن أكثر من 80 شخصًا لقوا مصرعهم في أعقاب إطلاق النار يوم الاثنين الماضي على هاشالو هونديسا، وهو صوت بارز في الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي أدت إلى وصول آبي إلى السلطة في 2018.

وانتشر الجيش الإثيوبي في ربوع البلاد، فيما تم إحراق وإتلاف مئات السيارات هذا الأسبوع في العاصمة المتوترة أديس أبابا.

وتشكل الاضطرابات الجديدة أكبر اختبار محلي لرئيس الوزراء منذ توليه منصبه.

وحصل آبي أحمد على جائزة نوبل للسلام العام الماضي بسبب ما يوصف بالإصلاحات السياسية، بما في ذلك الترحيب بجماعات المنفى التي كانت محظورة في السابق، لكن المساحة السياسية الأكثر انفتاحًا كشفت عن المظالم العرقية التي يتعرض لها الإثيوبيون.

وأدت المظالم العرقية في بعض الأحيان إلى أعمال عنف مميتة، واتهمت جماعات حقوق الإنسان قوات الأمن بارتكاب انتهاكات. 

وتم قطع خدمة الإنترنت الإثيوبية مرة أخرى هذا الأسبوع ، مما جعل من الصعب على مراقب الحقوق وآخرين تتبع عشرات عمليات القتل.

وقال موريثي موتيجا، مدير مشروع القرن الأفريقي في مجموعة الأزمات الدولية، "إنها لحظة يحتاج فيها الناس إلى التوقف عن التصعيد". 

وأشار إلى سلسلة من التحديات في إثيوبيا بما في ذلك التمرد المسلح في أجزاء من البلاد والتوتر بشأن توقيت الانتخابات المقبلة. 

وأرجأت الحكومة مؤخرًا التصويت، مستشهدة بوباء فيروس كورونا.  

وألمح رئيس الوزراء الإثيوبي يوم الخميس الماضي إلى أنه قد تكون هناك روابط بين هذه الاضطرابات وقتل قائد الجيش العام الماضي وكذلك القنبلة اليدوية التي ألقيت على إحدى مسيراته في عام 2018.

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