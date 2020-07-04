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برلمان

بسبب كورونا.. برلماني يطالب التربية والتعليم عرض خطة مواجهة الكثافة الطلابية بالعام الجديد

السبت 04/يوليه/2020 - 12:49 م
طلاب المدارس
طلاب المدارس
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معتز الخصوصى
تقدم النائب محمد العقاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم بمجلس النواب، بشأن حل أزمة الكثافات الطلابية فى المدارس، وآليات كيفية تطبيق مقترح الحضور بالتناوب فى العام الدراسي الجديد المقترح تطبيقها فى حال استمرار أزمة جائحة فيروس كورونا.

وأوضح العقاد، فى بيان صحفى له ، أن أزمة فيروس كورونا غيرت مفاهيم العالم، وأصبح الجميع يعتمد على الوسائل التكنولوجية الحديثة من أجل الحصول على الخدمة أو تلقى المعلومة، وبما أن الأزمة مازالت قائمة على الوزارة أن تضع أكثر من سيناريو للتعامل مع الأوضاع، خاصة وأن الجميع يعلم أن المدارس من أكثر المناطق التى تشهد كثافات وتكدسات كبيرة مما يجعلها بيئة خصبة لانتشار العدوى بين الطلاب.

وطالب العقاد، وزير التربية والتعليم بكشف الآليات التى من خلالها سيتم حضور التلاميذ بالتناوب، وماذا عن مراحل التعليم  الروضة وتلك التى لا يوجد لها منصات كيف سيتم تطبيق نظام التعليم عن بُعد، وكيف سيتم استخدام الوسائل الحديثة فى المنظومة التعليمية، وفى نفس الوقت مطلوب خطة عاجلة لضمان تأسيس التلاميذ فى هذه المرحلة.

وأكد أن الكثافة الطلابية وعجز المعلمين، وكيفية إلزام الطلاب بتطبيق الإجراءات الوقائية ستظل هذه الملفات هى الأخطر فى المنظومة التعليمية وضرورة إيجاد إجابة لها قبل اتخاذ أى قرار بشأن العام الدراسى الجديد.
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