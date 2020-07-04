AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

انتظام سير امتحانات العملي للدبلومات الفنية بالبحيرة بنسبة حضور 100%

السبت 04/يوليه/2020 - 02:39 م
امتحانات الدبلومات
امتحانات الدبلومات الفنية 2020
Advertisements
جمالات الدمنهورى
أكد الدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة على انتظام سير الامتحانات العملية للدبلومات الفنية مشيرًا إلى ان إجمالى طلاب الثانوية الفنية المتقدمين لاداء الامتحانات هذا العام  54801 طالب وطالبة،أدوا الامتحانات فى 56 لجنة رئيسية  بينها صناعى ( 33) – زراعى  ( 9) – تجارى ( 16 ) لافتًا إلى حضور 6648 طالب وطالبة الامتحانات العملية  بنسبة 100%.

وأضاف أنه تم تنفيذ تعليمات الوزارة بالتنسيق مع المحافظة وتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا و المقررة  للحفاظ على أمنهم وسلامتهم، والحفاظ على التباعد والحرص على إرتداء الكمامات والتأكد من استلام الطلاب لأدوات التعقيم.

وأشار سعد إلى متابعة الإمتحانات لحظة بلحظة من خلال ربط التعليم الفنى في الإدارات المختلفة بالتعليم الفنى بديوان المديرية المركزية من خلال شبكة التواصل الإجتماعى بين الإدارات التعليمية والمديرية المركزية للإطمئنان على سير الامتحانات.


ولفت إلى تأمين اللجان بالكامل بمعرفة قوات من الشرطة من خارج اللجان وفي محيطها وإنتهت جميع الإمتحانات في موعدها المحدد وفقًا للجداول المعلنة، وجاري إرسال أوراق الإجابة إلى لجان النظام والمراقبة .

ومن جانبه وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتفعيل البروتوكول بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن والصحة والتموين والكهرباء  والوحدات المحلية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين الإمتحانات وأوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان التعليم الفني.

وشدد على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المقررة ، وتنظيم دخول الطلاب في طابور متباعد وتوزيع كمامات وتطبيق الكشف الحراري و خطة تأمين الطلاب صحيًا ووقائيًا ضد فيروس كورونا المستجد ، والتأكيد على عدم تواجد التليفونات المحمولة مع الطلاب أو العاملين باللجان  لمحاربة الغش الفردى والجماعى.

انتظام سير امتحانات العملي للدبلومات الفنية بالبحيرة بنسبة حضور 100%
انتظام سير امتحانات العملي للدبلومات الفنية بالبحيرة بنسبة حضور 100%
انتظام سير امتحانات العملي للدبلومات الفنية بالبحيرة بنسبة حضور 100%
انتظام سير امتحانات العملي للدبلومات الفنية بالبحيرة بنسبة حضور 100%
انتظام سير امتحانات العملي للدبلومات الفنية بالبحيرة بنسبة حضور 100%
انتظام سير امتحانات العملي للدبلومات الفنية بالبحيرة بنسبة حضور 100%
انتظام سير امتحانات العملي للدبلومات الفنية بالبحيرة بنسبة حضور 100%
انتظام سير امتحانات العملي للدبلومات الفنية بالبحيرة بنسبة حضور 100%
انتظام سير امتحانات العملي للدبلومات الفنية بالبحيرة بنسبة حضور 100%
انتظام سير امتحانات العملي للدبلومات الفنية بالبحيرة بنسبة حضور 100%
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لأول مرة تفتيش الطلاب بالعصا الالكترونية في لجان الدبلومات الفنية .. وعقوبات صارمة على الغش وحيازة المحمول

محافظ البحيرة يتابع انتظام دخول الطلاب لجان الامتحانات.. فيديو

عبر الفيديو كونفرانس.. نائب وزير التربية والتعليم يتابع سير الامتحانات بالشرقية

تغيب 555 من طلاب الثانوية العامة بالبحيرة عن امتحان اللغة العربية اليوم

محافظ المنيا يتابع امتحانات الثانوية العامة بعدد من اللجان.. فيديو وصور

تعليم البحيرة يرصد غياب584 طالبا وطالبة و 9 حالات مرضية فى امتحان اللغة الإنجليزية

ترشيحاتنا

أول إنجاز مصري بعد عودة النشاط.. وزير الرياضة يهنئ لاعب منتخب الفروسية بفوزه ببطولة قفز الحواجز ببلجيكا

البرلمان يبحث استقطاع 1% من الأجور و0.5% من المعاشات لمواجهة كورونا.. غدا

أخبار الرياضة.. محمد صلاح يتبرع لبناء مركز طبي في نجريج.. جلسة الخطيب ومحسن تحسم صفقة انتقال طاهر محمد لـ الأهلي.. وحقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم المصري

بعد الفوز على خيتافي.. كم نقطة يحتاجها ريال مدريد لحسم لقب الدوري الإسباني رسميا؟

ده اسمه دين جديد ولا إيه.. كاملة أبو ذكرى تفتح النار على يوسف الشريف

موضوع الولد دا كشف كارثة.. إيمان العاصي تعلق على أزمة المتحرش

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ توب جذاب.. مي سليم تتألق بإطلالة تخطف الأنظار.. شاهد

بإطلالة ملفتة.. نسرين طافش تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

مواصفات جاك jac s4 موديل 2021 في مصر.. صور