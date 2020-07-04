انتظام سير امتحانات العملي للدبلومات الفنية بالبحيرة بنسبة حضور 100%

أكد الدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة على انتظام سير الامتحانات العملية للدبلومات الفنية مشيرًا إلى ان إجمالى طلاب الثانوية الفنية المتقدمين لاداء الامتحانات هذا العام 54801 طالب وطالبة،أدوا الامتحانات فى 56 لجنة رئيسية بينها صناعى ( 33) – زراعى ( 9) – تجارى ( 16 ) لافتًا إلى حضور 6648 طالب وطالبة الامتحانات العملية بنسبة 100%.





وأضاف أنه تم تنفيذ تعليمات الوزارة بالتنسيق مع المحافظة وتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا و المقررة للحفاظ على أمنهم وسلامتهم، والحفاظ على التباعد والحرص على إرتداء الكمامات والتأكد من استلام الطلاب لأدوات التعقيم.





وأشار سعد إلى متابعة الإمتحانات لحظة بلحظة من خلال ربط التعليم الفنى في الإدارات المختلفة بالتعليم الفنى بديوان المديرية المركزية من خلال شبكة التواصل الإجتماعى بين الإدارات التعليمية والمديرية المركزية للإطمئنان على سير الامتحانات.









ولفت إلى تأمين اللجان بالكامل بمعرفة قوات من الشرطة من خارج اللجان وفي محيطها وإنتهت جميع الإمتحانات في موعدها المحدد وفقًا للجداول المعلنة، وجاري إرسال أوراق الإجابة إلى لجان النظام والمراقبة .





ومن جانبه وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتفعيل البروتوكول بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن والصحة والتموين والكهرباء والوحدات المحلية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين الإمتحانات وأوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان التعليم الفني.





وشدد على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المقررة ، وتنظيم دخول الطلاب في طابور متباعد وتوزيع كمامات وتطبيق الكشف الحراري و خطة تأمين الطلاب صحيًا ووقائيًا ضد فيروس كورونا المستجد ، والتأكيد على عدم تواجد التليفونات المحمولة مع الطلاب أو العاملين باللجان لمحاربة الغش الفردى والجماعى.



