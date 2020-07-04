طلاب الثانوية الأزهرية بالبحيرة يؤدون امتحانات الصرف في 860 لجنة

يؤدى طلاب الثانوية الأزهرية اليوم، السبت، امتحانات مادة الصرف في 860 لجنة بمحافظة البحيرة، حيث بدأ الامتحان الساعة التاسعة صباحًا لمدة ساعتين، وسط إجراءات أمنية واحترازية للوقاية من فيروس كورونا؛ حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين المشتركين في مراقبة الامتحانات.





وشهدت اللجان اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا حيث تم قياس درجات الحرارة أثناء الدخول وتعقيم الطلاب والطالبات وتسليمهم كمامات لمواجهة فيروس كورونا.





وخضع الطلاب للتفتيش الذاتى للبحث عن أي هواتف محمولة أو أى متعلقات للاستعانة بها فى الغش فى إطار اتخاذ التدابير الاحترازية لمكافحة الغش الفردى والجماعى.