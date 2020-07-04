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محافظات

طلاب الثانوية الأزهرية بالبحيرة يؤدون امتحانات الصرف في 860 لجنة

السبت 04/يوليه/2020 - 09:52 ص
طلاب الثانوية الازهرية
طلاب الثانوية الازهرية
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جمالات الدمنهورى

يؤدى طلاب الثانوية الأزهرية اليوم، السبت، امتحانات مادة الصرف في 860 لجنة بمحافظة البحيرة، حيث بدأ الامتحان الساعة التاسعة صباحًا لمدة ساعتين، وسط إجراءات أمنية واحترازية للوقاية من فيروس كورونا؛ حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين المشتركين في مراقبة الامتحانات.


وشهدت اللجان اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا حيث تم قياس درجات الحرارة أثناء الدخول وتعقيم الطلاب والطالبات وتسليمهم كمامات لمواجهة فيروس كورونا.


وخضع الطلاب للتفتيش الذاتى للبحث عن أي هواتف محمولة أو أى متعلقات للاستعانة بها فى الغش فى إطار اتخاذ التدابير الاحترازية لمكافحة الغش الفردى والجماعى.


وكان الشيخ الدكتور محمد مزروعة مدير المنطقة الأزهرية بالبحيرة، ويرافقه محمد كجك رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود تفقدا من قبل انتظام سير إجراءات الامتحانات بدءًا من استقبال الطلاب.


وتم فحص حرارتهم قبل دخولهم اللجان و تسليم ورقة الامتحان في الموعد المحدد، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد بين الطلاب داخل اللجان حفاظًا على سلامتهم وسلامة المراقبين وجميع القائمين على منظومة الامتحانات.

طلاب الثانوية الأزهرية بالبحيرة يؤدون امتحانات الصرف في 860 لجنة
طلاب الثانوية الأزهرية بالبحيرة يؤدون امتحانات الصرف في 860 لجنة
طلاب الثانوية الأزهرية بالبحيرة يؤدون امتحانات الصرف في 860 لجنة
طلاب الثانوية الأزهرية بالبحيرة يؤدون امتحانات الصرف في 860 لجنة
طلاب الثانوية الأزهرية بالبحيرة يؤدون امتحانات الصرف في 860 لجنة
طلاب الثانوية الأزهرية بالبحيرة يؤدون امتحانات الصرف في 860 لجنة
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