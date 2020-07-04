استمرار أعمال مبادرة 100 مليون صحة لدعم صحة المرأة بالشرقية

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بمتابعة عمل المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة والفحص المبكر عن أورام الثدي بالمحافظة، من داخل الوحدة الصحية بكفر شاويش التابعة للإدارة الصحية بفاقوس.





اكد وكيل الوزارة بأن محافظة الشرقية تأتي ضمن محافظات المرحلة الثالثة للمبادرة الرئاسية ل دعم صحة المرأة المصرية ، وتستهدف الفحص الطبي علي جميع السيدات بمدن وقري محافظة الشرقية، من عمر ١٨ فأكثر مقسمة إلي فئات عمرية مختلفة "من ١٨ : ٢٥ عام، ومن ٢٥ : ٣٥ عام، وأكثر من ٣٥ عام" ما بين التثقيف والتوعية الصحية وتوقيع الكشف الطبي والفحص، وذلك من خلال فرق طبية مدربة من "أطباء، تمريض، مدخلي بيانات، ورائدات ريفيات".

أقرأ ايضا:

مشيرًا إلي أنه تم تخفيض قوة الفرق وأماكن تقديم الخدمة الطبية إلي ٢٥%، نظرا للظروف الإستثنائية الراهنة، ليتم تقديم الخدمة الطبية في ١١٢ وحدة صحية بجميع الإدارات الصحية بالمحافظة، مع تخصيص الأماكن الإحالة بمستشفيات ههيا المركزى وفاقوس النموذجي.





وأضاف "مسعود" أنه تم تجهيز العيادات الطبية وأماكن الفحص، وتوافر المستلزمات الطبية بها، وشدد علي الفرق الطبية بخصوصية أماكن الفحص، وسرية النتائج، وحسن المعاملة والإستقبال للمترددات علي المبادرة الرئاسية.





شدد وكيل الوزارة علي الفرق الطبية بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء التعامل مع السيدات بالمبادرة، مع إتباع معايير مكافحة العدوي، وإرتداء الواقيات الشخصية، والتأكيد علي المترددات بإرتداء الكمامات، حرصا علي صحة وسلامة الفريق الطبي والمترددات بالمبادرة الرئاسية لصحة المرأة.