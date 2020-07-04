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تعليم

رئيس عام امتحانات الثانوية العامة يكلف الكنترولات بالدقة في تقدير الدرجات وأعمال رصد ومراجعة أوراق إجابات الطلاب

السبت 04/يوليه/2020 - 03:48 م
جانب من الجولة
جانب من الجولة
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ياســـمين بدوي
تفقد الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، صباح اليوم، السبت، سير العمل بلجان النظام والمراقبة واللجنة الإدارية بقطاع الإسكندرية، للاطمئنان على مدى الالتزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة والتعليمات التي أصدرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بنفس الشأن. 

واطمأن نائب الوزير، على إجراءات التباعد الاجتماعي الآمن بمسافات كافية وارتداء الكمامات وقفازات اليد، منعًا لأي تداعيات محتملة لانتشار فيروس كورونا المستجد وحرصًا على صحة وسلامة  زملائنا المعلمين. 

وشدّد "حجازي"، على الالتزام بالدقة في عمليات تقدير الدرجات وأعمال رصد ومراجعة أوراق إجابات الطلاب حرصًا على حقوق ومصلحة أبنائنا الطلاب.

وقام نائب الوزير أثناء جولته بزيارة لجنة النظام والمراقبة بقطاع الإسكندرية ( أ ) بحضور بسيوني محمد عبد الله رئيس اللجنة، كما زار لجنة النظام والمراقبة بقطاع الإسكندرية (ب) بحضور رئيس اللجنة واختُتِمت الجولة بمتابعة اللجنة الإدارية، رافقه خلال الجولة الأستاذ رأفت عبد الله رئيس غرفة العمليات لامتحانات الثانوية العامة بالإسكندرية.

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