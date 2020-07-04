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ديني

شيخ الصوفية: استمرار تعليق إحياء الموالد والمواكب والاحتفالات لحين انتهاء كورونا

السبت 04/يوليه/2020 - 05:13 م
شيخ الصوفية
شيخ الصوفية
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محمود ضاحي
أكد الدكتور عبدالهادي القصبي شيخ الطق الصوفية، علي استمرار تعليق إقامة أية موالد أو مواكب أو احتفالات صوفية لحين انتهاء فيروس كورونا وإعلان الدولة عودة الحياة إلى كامل طبيعتها.

وأوضح القصبي في بيان له، أن هذا الأمر نظرا لظروف انتشار فيروس كورونا وحفاظا على الجميع من منطلق تحقيق مقاصد الشرع الحنيف في الحفاظ على النفس ولحين انتهاء مشكلة انتشار هذا الفيروس بإذن الله تعالى.

والتقطت عدسات "صدى البلد" صورا من عمليات تنظيف وتطهير مسجد السيدة زينب الشاملة، والتزام العاملين بالمسجد بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها وزارة الأوقاف.

والتزم المصلون بالتعليمات، الأمر الذي يدل على مدى الوعى الكبير لدى المصلين بطبيعة المرحلة والتزموا بالضوابط والإجراءات التي حددتها وزارة الأوقاف، التى من أهمها: الوضوء في المنزل، وإحضار السجادة الخاصة ، وارتداء الكمامات ، والتباعد والمسافات الآمنة، وعدم المصافحة، والانصراف بسهولة وسلاسة بعد الصلاة.

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