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طريقة عمل تورتة فاكهة بالكريمة

السبت 04/يوليه/2020 - 06:57 م
طريقة عمل تورتة فاكهة
طريقة عمل تورتة فاكهة بالكريمة
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اسماء محمد
التورتة من أكثر أصناف الحلويات التى يحبها ويتناولها الأطفال ويعشقون تناول أصناف متعددة منها لذا يمكن لأى أم استغلال هذا الأمر لصالحها وإضافة بعض أنواع الفاكهة المفيدة عليها لتجعل الصغار يتناولنها بمنتهى السهولة.

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نقدم لكم طريقة عمل تورتة فاكهة بالكريمة للشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير تورتة فاكهة بالكريمة:
كوب سكر
3 بيضة
ملعقة صغيرة بيكنج بودر
ملعقة صغيرة فانيليا
ملعقة كبيرة خل
كوب لبن
نصف كوب زيت
رشة ملح
2 كوب دقيق
كريم شانتى
الشربات
كوب عصير برتقال
نصف كوب سكر
فراولة كيوى كمبوت أناناس
كمبوت مشمش
جيلى


طريقة عمل تورتة فاكهة بالكريمة:
-ضعى الخل والزيت والسكر واللبن والبيض والفانيليا مع بعض وقلبيهم جيدا
-ضعى الدقيق والملح والبيكنج بودر واخلطيهم مع بعض جيدا ثم ضعيهم على خليط الخل والزيت.
- فى صينية مدهونة بالزيت ومرشوشة بالدقيق يسكب الخليط وضعيه فى الفرن حتى النضج .
-اخلطى عصير البرتقال والسكر على النار واتركيهم يبردوا ثم نرش الشربات على الكيكة وتزين بالكريم شانتى والفواكه وتلمع بالجيلي وتقدم بشكل جذاب للأطفال.

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