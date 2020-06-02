طريقة عمل تورتة آيس كريم بالتوفي في المنزل بأسهل الخطوات .. فيديو

مقادير تورتة آيس كريم بالتوفي:





2 كوب لبن بارد

كوب بودرة كريم شانتي

4 أكواب بودينج بالكراميل

2 باكو كريم كراميل بودرة

2 باكو صوص كراميل

140 جرام شيوكولاته مبشورة خشن

كوب فول سوداني محمص مجروش





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- التزيين:





كرات بسكوت بالشوكولاتة

صوص كراميل

2 كوب شوكولاتة باللبن مذابة

شوكولاتة مبشورة

فول سوداني مجروش

كريم شانتي

صوص شوكولاتة









طريقة تحضير تورتة آيس كريم بالتوفي:





يخفق اللبن مع بودرة الكريم شانتي مع بودرة الكريم كراميل ثم يضاف البودينج بالكراميل

تضاف الشيكولاتة والفول السوداني ثم تخفق خفقتين.

يصب المحتوى في صينية تشيز كيك ثم تحفظ بالمجمد لمدة 4 ساعات.