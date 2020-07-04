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اقتصاد

مدير برنامج رواد 2030:أطلقنا أول حاضنة أعمال فى قطاع السياحة لرصد التحديات

السبت 04/يوليه/2020 - 10:07 م
الدكتورة غادة خليل
الدكتورة غادة خليل
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آية الجارحي
أكدت الدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030 أن المشروع أطلق أول حاضنة أعمال فى قطاع السياحة تختص برصد التحديات التى تواجه العاملين بالقطاع وخلق حلول مبتكرة غير تقليدية فى ضوء الخدمات المتاحة من قبل أجهزة الدولة المختلفة.

جاء ذلك خلال فعاليات جلسة نقاشية تحت عنوان "دور الإعلام فى نشر ريادة الأعمال" ضمن سلسلة الجلسات النقاشية التى تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بنظام الفيديو كونفرانس، لدعم  ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية، ، وذلك بحضور  الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة.

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أضافت أن الدولة جادة فى دعمها لمشروعات ريادة الأعمال سواء فنيًا أو ماليًا، من خلال جهات متعددة محلية بالشراكة مع بيوت الخبرة العالمية، موضحة أن المشروع يهدف بشكل أساسى لنشر فكر العمل الحر بين الشباب من خلال محاور تعليمية وعملية وتوعوية، من أجل تقديم المساعدة للشباب فى تحقيق مشروعاتهم على أرض الواقع.

كما طالبت كريمة حكيم، مديرة تطوير الأعمال وعلاقات المستثمرين؛ مختلف الجهات الاعلامية بالعمل على دعم مجال ريادة الاعمال والعمل الحر عبر توافر عاملين فى مجال الإعلام يعملون بشكل متخصص ومكثف على تغطية العمل الحر والترويج لمجال لريادة الاعمال .

فيما أشار سامح صالح، المدير التنفيذى لشركة هرمونيكا أن وسائل الاعلام لعبت دورًا هامًا فى نشر تطبيق "هارمونيكا" المصري، والذي يساعد الشباب والفتيات في العثور على شريك الحياة ، وهو ما ساعد مجموعة شركات "ماتش" فى الاستحواذ على التطبيق مما أدى إلى انتشاره في الوطن العربي وحول العالم، موضحًا أن تطبيق هارمونيكا أطلقه أربعة رواد أعمال مصريين، في أبريل 2017، بهدف الاستفادة من التكنولوجيا للارتقاء بالزواج والتعارف بأسلوب يتناسب مع العادات والتقاليد المحافظة.
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