نعيم من ذوى الهمم يناشد المسئولين الحصول على فرصة عمل

ناشد المواطن نعيم فوزي نعيم من محافظة الجيزة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، للحصول على فرصة عمل في جهة حكومية.





ويقول فى رسالته: أريد فرصة عمل في جهة حكومية تعيننى على المعيشة والحياة، حيث أننى من ذوى الاحتياجات الخاصة وأعانى من التهاب في الأطراف العصبية للطرفين السفليين.





التواصل مع القارئ 01286022062





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



