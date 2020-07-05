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بين الناس

نعيم من ذوى الهمم يناشد المسئولين الحصول على فرصة عمل

الأحد 05/يوليه/2020 - 03:00 م
صدى البلد
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وسام مختار
ناشد المواطن نعيم فوزي نعيم من محافظة الجيزة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، للحصول على فرصة عمل في جهة حكومية.

ويقول فى رسالته: أريد فرصة عمل في جهة حكومية تعيننى على المعيشة والحياة، حيث أننى من ذوى الاحتياجات الخاصة وأعانى من التهاب في الأطراف العصبية للطرفين السفليين.

التواصل مع القارئ 01286022062

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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