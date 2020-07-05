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أخبار العالم

الألعاب النارية تضيء سماء الولايات المتحدة احتفالا بـ يوم الاستقلال.. فيديو

الأحد 05/يوليه/2020 - 05:54 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أضاءت الألعاب النارية سماء الولايات المتحدة الأمريكية واشنطن خلال احتفالات يوم الاستقلال الذي يوافق الرابع من يوليو من كل عام.

وخلال كلمته في الحديقة الجنوبية في البيت الأبيض، شن ترامب هجوما على خصومه السياسيين ودافع عن استراتيجية حكومته في مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في الوقت الذي كان من المفترض أن يتمحور خطابه حول الوحدة الوطنية، وليس الانقسامات.

بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطابة في يوم الاستقلال بشن هجوم على خصومه السياسيين في المناسبة الوطنية، من بينهم الصين ووسائل الإعلام المعارضة.

وقال ترامب: "نحن الآن بصدد هزيمة اليسار الراديكالي والماركسيين والفوضويين، والأشخاص الذين ليس لديهم في كثير من الحالات أي فكرة عما يفعلونه".

وأضاف ترامب: "سوف ندافع عن طريقة الحياة الأمريكية ونحميها ونحافظ عليها، التي بدأت عام 1492 عندما اكتشف كلومبوس أمريكا".

وخلال خطابه في الحديقة الجنوبية في البيت الأبيض، حيث لم يلتزم الحضور بارتداء الكمامات أو حتى بإجراءات التباعد الاجتماعي، قال ترامب:"لقد أصابنا الفيروس القادم من الصين. لقد حققنا الكثير من التقدم واستراتيجيتنا تسير على ما يرام، (كورونا) يخرج من منطقة ويعود وجهه القبيح للظهور في منطقة أخرى، لكننا تعملنا الكثير، لقد تعلمنا كيف نطفئ اللهب"، ليصفق الحضور يصرخون هاتفين "4 سنوات أخرى".

فيما بلغ عدد الإصابات الآن بانتظام 50،000 حالة في اليوم ، وهو أعلى مما كان عليه في أبريل عندما كانت الولايات المتحدة في الموجة الأولى من تفشي كورونا. وحذر الدكتور أنتوني فوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في البلاد ، هذا الأسبوع: "أعتقد أنه من الواضح جدًا أننا لا نسير في الاتجاه الصحيح".

وعاد ترامب إلى تصريحه المتكرر وغير الدقيق بأن عدد الإصابات المرتفع في أمريكا بسبب عدد الاختبارات.

وقال ترامب:"'لقد اختبرنا الآن ما يقرب من 40 مليون شخص. من خلال القيام بذلك، نعرض أعداد الحالات، 99 ٪ منها غير ضارة تمامًا. النتائج التي لا يمكن لأي بلد آخر إظهارها لأنه لا يوجد بلد آخر أجرى عدد الاختبارات الذي أجريناه، ليس من حيث الأعداد أو من حيث الجودة".

وأصاب فيروس كورونا أكثر من 2.8 مليون أمريكي، وقتل نجو 130 ألف آخرين، كأكثر دول العالم تضررا من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ويقام الحفل بمشاركة حوالي 1700 عضو في الخدمة في احتفالات الحكومة الفيدرالية، مع 'تحية المناطق' المخطط لها في المدن التي 'لعبت أدوارًا في "الثورة الأمريكية" بدءًا من بوسطن والمضي قدمًا إلى نيويورك وفيلادلفيا وبالتيمور وواشنطن العاصمة. إلى البنتاجون.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن أكثر من 10 آلاف لعبة نارية ملونة خصصت لتزيين سماء واشنطن التي تشهد القمر المكتمل "باك".

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