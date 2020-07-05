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حوادث

الحبس 7 سنوات لسائق النقل المتسبب في قتل طبيبات ميكروباص المنيا

الأحد 05/يوليه/2020 - 02:41 م
حادث المنيا
حادث المنيا
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ندى حمودة - أحمد مهدي

قضت محكمة جنح الصف، اليوم الأحد، بمعاقبة السائق المتسبب في حادث طبيبات المنيا بطريق الكريمات بالحبس 7 سنوات لقتله 4 طبيبات وسائق وعامل وإصابة 13 آخرين عن طريق الخطأ.

 

كانت أحالت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية ملف القضية، للمحاكمة الجنائية، بعد الانتهاء من كافة التحقيقات.

 

وتسلمت النيابة العامة تقريرًا طبيًا خاص بتشريح جثث المتوفين بالإضافة إلى تقرير حول حالة المصابين في الحادث، وتفاصيل الإصابات التي لحقت بهم، والتي تنوعت ما بين كسور وكدمات في مناطق متفرقة من الجسد وتقارير لجنة المرور المكلفة بفحص السيارات محل الحادث.

 

وكانت كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة أن المتوفين والمصابين في حادث طريق الكريمات أطباء كانوا قادمين من محافظة المنيا لحضور مؤتمر لوزارة الصحة واصطدمت بهم سيارة نقل أدت لوقوع الحادث.

 

تلقت غرفة النجدة بلاغا بوقوع حادث تصادم مروع علي طريق الكريمات بالصف ووجود حالات وفاة وإصابة، فور إخطار اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة الانتقال لموقع الحادث.


انتقلت مباحث الصف وضباط المرور الي مسرح الحادث بالطريق الكريمات وسيارات الاسعاف وتم نقل المصابين والمتوفين للمستشفيات حيث تبين أن الحادث أسفر عن مصرع 4 أطباء وإصابة 13 آخرين.


وتبين من التحريات التي اجريت باشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة أن سيارة ميكروباص اصطدمت بأخرى نقل جامبو بعد اختلال عجلة القيادة بيد قائدها ورجحت التحريات الأولية نوم قائد السيارة النقل أدي لوقوع الاصطدام.

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