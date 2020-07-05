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محافظات

محافظ القليوبية يتفقد مستشفى كفر شكر المركزي استعدادا لتشغيلها تجريبيا.. صور

الأحد 05/يوليه/2020 - 05:48 م
محافظ القليوبية يشهد
محافظ القليوبية يشهد إطلاق التيار الكهربائي بمستشفى كفر شكر
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إبراهيم الهوارى
شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية إطلاق التيار الكهربائي بمستشفى كفر شكر المركزي للاستعداد لتشغيلها تجريبيا.

جاء ذلك بحضور الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحه بالقليوبية واللواء هشام رفعت رئيس مدينة كفر شكر  والمهندس أحمد عبد الباري مدير عام الكهرباء.

وتفقد المحافظ مبنى الاستقبال القديم الذي يتم ترميمه حيت تم تغيير خط الصرف بالكامل بالمبنى كما أكد المقاول علي الانتهاء من ترميم الحمامات وتركيب السيراميك في خلال الأسبوع الجاري. 

ثم توجه الهجان لوحدة الكهرباء بالمستشفى، حيث تم إطلاق التيار الكهربائي وتشغيل المستشفى بالكامل بالتيار الكهربائي.

فيما أكد الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبيه أنه جاري العمل للانتهاء من التشطيبات النهائية لتشغيل المستشفى لاستقبال المواطنين لاستقبال المرضى من المواطنين خلال الفترة القادمة.

وأضاف المحافظ أنه تم التنبيه على مقاول الأعمال والشركة المنفذة بضرورة العمل على مدار 24 ساعة وتكثيف العمالة وتسليم المستشفى في الموعد المحدد لها.
محافظ القليوبية يتفقد مستشفى كفر شكر المركزي استعدادا لتشغيلها تجريبيا.. صور
محافظ القليوبية يتفقد مستشفى كفر شكر المركزي استعدادا لتشغيلها تجريبيا.. صور
محافظ القليوبية يتفقد مستشفى كفر شكر المركزي استعدادا لتشغيلها تجريبيا.. صور
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