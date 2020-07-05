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الداخلية في يوم.. قوافل خدمية تجوب المحافظات.. «كلنا واحد» توفر السلع بأسعار مخفضة للمواطنين.. وضبط 2473 سائق نقل جماعي لم يلتزموا بارتداء الكمامات

الأحد 05/يوليه/2020 - 09:01 م
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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مصطفى الرماح
الداخلية تهدى الأسر الأكثر احتياجا سلعا غذائية
مبادرة "كلنا واحد" تواصل فعالياتها لتوفير السلع بأسعار مخفضة
حملات مكبرة لضبط السائقين غير الملتزمين بارتداء الكمامات
حملات لضبط المخالفين لقرار حظر البناء

واصلت وزارة الداخلية، تنظيم عدة قوافل لتوزيع السلع الغذائية مهداة للأسر الأشد احتياجًا، وكذا توفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة من خلال فعاليات المرحلة الثالثة عشرة من مبادرة وزارة الداخلية (كلنا واحد) لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور، والتي تستمر حتى يوم (10 يوليو الجارى )، بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى  (كارفور – أولاد عبدالله العثيم – هايبر الشرقية – هايبر بلس –خير بلدنا– العابد – أسواق فتح الله – إسبينس- خير زمان- أولاد رجب – راية– الفرجانى – المحلاوى – هايبر وان – أوسكار– أكسبشن– الشرق) بإجمالي (360) فرع على مستوى الجمهورية.

كان ذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى مجال السلع الإستراتيجية واللحوم والدواجن والألبان ومشتملاتها والمنظفات للمشاركة فى المبادرة (أرما – صافونا- الوليلى – المتحدة – زمزم – دومتى – العابد للحوم المجمدة– شاى العصارى – ريحانة– جاردينو "الصعيد لصناعة المركزات").

وتوفر الإدارة السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30% وذلك بالسلاسل التجارية الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

وجرى التنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بإقامة شوادر ومعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق .. وكذا التنسيق مع كبار تجار الجملة بإعداد سيارات متنقلة ومُحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب العديد من القرى والشوارع والميادين.

من ناحية أخرى واصلت منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية بوزارة الداخلية تجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة للمشاركة فى فعاليات المبادرة بالتنسيق مع مديريات الأمن وإعداد سيارات متنقلة مُحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب القرى والمناطق النائية لإهداء سلع غذائية للأسر الأكثر إحتياجًا.. فى إطار تخفيف العبء عن كاهلهم.

واتُخذت كافة الإجراءات الصحية الاحترازية والوقائية التى تضمن سلامة المواطنين أثناء فعاليات المبادرة والقائمين على تنفيذها.

وكان ذلك استمرارًا لتنفيذ مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين واستمرارًا للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين .. وبمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو.

ومن ناحية أخرى واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وأسفرت جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 2473 سائق نقل جماعى لعدم ارتداء الكمامة الواقية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

كما واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، وما أعلنته الوزارة من التصدي بكل حسم وحزم لمن يخالف القرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال بناء المساكن الخاصة بكافة المحافظات.

وقامت أجهزة وزارة الداخلية بضبط 74 شخص لمخالفتهم القرار المشار إليه ، وذلك خلال 24 ساعة.
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