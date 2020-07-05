لمخالفة الإجراءات الاحترازية وإقامة حفلات دون ترخيص.. مباحث السياحة تداهم كافيهات في القاهرة والجيزة.. صور

شنت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار حملة مكبرة استهدفت الكافيهات والكازينوهات المخالفة لقرار رئيس الوزراء بالالتزام بالاجراءات الاحترازية.





البداية عندما وردت معلومات إلى اللواء مدحت منتصر، مدير مباحث الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، تفيد قيام عدد من الكافيهات بالقاهرة والجيزة باستقبال رواد عقب المواعيد المقررة الساعة 10 مساءًا، وعدم اتخاذ الإحتياطات الصحية وإجراءات التباعد، وتقديم الشيشة.

على الفور تم إخطار اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، الذي أمر بسرعة مداهمة تلك المنشآت وضبط المخالفين.





وبإجراء التحريات بمعرفة العقيد أحمد عز، تبين قيام مالك كافيه شهير بشارع جامعة الدول العربية بمخالفة قرار رئيس الوزاء وعقب تقنين الإجراءات وبعمل العديد من الأكمنة تمكن العقداء أحمد عز ووائل طه ومحمد صالح والمقدم محمد جمال من مداهمة الكافيه وضبط مالكه وحرر المحضر اللازم وتولت نيابة العجوزة التحقيق.





كما تمكن ضباط مباحث السياحة من مداهمة مطعم في الكوربة بمصر الجديدة لقيامه بعمل حفلة ديسكو وعدم حصوله علي رخصة من وزارة السياحة بالتشغيل واستيفاء الاشتراطات الصحية والاحترازية، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت نيابة مصر الجديدة التحقيق.

وجاء ذلك فى اطار تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن الإجراءات الاحترازية المتبعة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد ،وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم والخاص بإغلاق كافة الكافيهات والكازينوهات، والملاهي، والنوادي الليلية.



