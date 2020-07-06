وزير الشباب والرياضة: حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد سبتمبر المقبل

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد الذي تستضيفه مصر في يناير 2021 سيكون في شهر سبتمبر المقبل على أن يقام الحفل في متحف الحضارات.





وأضاف أشرف صبحي في تصريحات متلفزة على فضائية "أون تايم سبورتس"، أنه يتم حاليا الاستعداد الجيد؛ من أجل إنجاح البطولة وظهورها بمظهر يليق باسم الدولة، وقدرتها على استضافة الأحداث العالمية.





وأوضح أنه تم الانتهاء من تجهيز 98% من الصالات التي تستضيف مونديال كرة اليد وسيبهر دول العالم.





وأشار إلى وجود تعاون مع مختلف الهيئات والوزارات والجهات المختلفة لتنظيم البطولة بالشكل اللائق مع الالتزام بتطبيق الضوابط الاحترازية والوقائية للحفاظ على كافة اللاعبين.





وتابع "هدفنا إخراج أفضل عمل ممكن، وأن يكون أداء منتخبنا على أعلى مستوى ليعكس الصورة الحقيقية عن مصر مثلما حدث في بطولة أمم إفريقيا".



