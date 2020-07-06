جمعت كل الصفات الطيبة.. حكيم ينعى رجاء الجداوي.. شاهد

نعى المطرب حكيم وفاة الفنانة رجاء الجداوي التي وافتها المنيه مساء امس بعد صراع مع فيروس كورونا داخل مستشفى العزل بالإسماعيلية.





ونشر حكيم صورة لرجاء الجداوي عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام وعلق عليها قائلا "الفنانة التي جمعت كل الصفات الطيبة وحازت علي حب الجميع ،ولم تفارقها الإبتسامة ،وكانت دائما رمز الأناقة والبهجة ... ...رجاء الجداوي في ذمة الله..إنا لله وإنا إليه راجعون".





يذكر أن الفنانة الراحلة رجاء الجداوي توفيت داخل مستشفى"أبو خليفة" للحجر الصحي بالإسماعيلية، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.





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كانت رجاء الجداوي أصيبت بالفيروس وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها أثناء فترة تصويرها أحد المسلسلات، وتم نقلها للحجر الصحي بالإسماعيلية، وتدهورت حالتها الصحية، وتم وضعها بالعناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي والانبوبة الحنجرية ، وتوفيت متأثرة بإصابتها بالفيروس.





وأجرت رجاء الجداوي تحليلها الأول يوم 27 مايو الماضي، وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد أن شعرت 28 رمضان الماضي بارتفاع درجة الحرارة والتي وصلت لـ39 درجة، عقبها أجرت التحاليل التي أثبتت إيجابية إصابتها، ونقلت للغرفة 212 بالدور الثاني في مستشفى عزل أبو خليفة لتلقي العلاج اللازم.



