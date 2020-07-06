AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نرمين الفقي تسترجع ذكرياتها مع رجاء الجداوي بمسلسل بنات عمري.. شاهد

الإثنين 06/يوليه/2020 - 02:02 ص
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
Advertisements
مصطفى كرم

نشرت نرمين الفقي فيديو لها مع الفنانة الراحلة رجاء الجداوي من مسلسل " بنات عمرى بعد وفاتها بفيروس كورونا المستجد داخل مستشفى العزل بالإسماعيلية.

وعلقت نرمين الفقي على الفيديو عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام قائلة" ياحبيبتي يا حبيبتي ربنا يرحمك ".

يذكر أن الفنانة الراحلة رجاء الجداوي توفيت داخل مستشفى"أبو خليفة" للحجر الصحي بالإسماعيلية، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.


حسن شحاتة ينعي رجاء الجداوي.. فيديو

كانت رجاء الجداوي أصيبت بالفيروس وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها أثناء فترة تصويرها أحد المسلسلات، وتم نقلها للحجر الصحي بالإسماعيلية، وتدهورت حالتها الصحية، وتم وضعها بالعناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي والانبوبة الحنجرية ، وتوفيت متأثرة بإصابتها بالفيروس.

وأجرت رجاء الجداوي تحليلها الأول يوم 27 مايو الماضي، وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد أن شعرت 28 رمضان الماضي بارتفاع درجة الحرارة والتي وصلت لـ39 درجة، عقبها أجرت التحاليل التي أثبتت إيجابية إصابتها، ونقلت للغرفة 212 بالدور الثاني في مستشفى عزل أبو خليفة لتلقي العلاج اللازم.

تدهور حالة رجاء الجداوي قبل الوفاة
وتدهورت حالتها ووضعت على إثرها في العناية المركزة، ، بعد أن عانت من نقص في نسبة الأكسجين في الدم، ترواح نسبته بين 87 إلى 89%، ووضعت "ماسك فنتوري" للأكسجين، ووضعت على جهاز تنفس صناعي "سباب" غير تدخلي، ومع تدهور حالتها وضعت على أنبوبة حنجرية، ولفظت أنفاسها الأخيرة في الساعة الخامسة والنصف صباح اليوم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة رجاء الجداوي.. مهرجان الجونة يودع سمراء القاهرة

شاهد .. وصول جثمان الفنانة رجاء الجداوي إلى مقابر البساتين

وداعا الحبيبة.. أحمد سعد ينعي الفنانة رجاء الجداوي

الهانم الكبيرة الراقية الطيبة الجدعة .. أمير كرارة ينعى رجاء الجداوي برسالة مؤثرة

شاهد.. الشرنوبي يطلب الدعاء لرجاء الجداوي

ريم مصطفى تنعي رجاء الجداوي.. شاهد

ترشيحاتنا

إسرائيل تؤكد: فقدنا السيطرة على كورونا

سر التحذير من تناول البيض يوميا

رسميا.. فيات تكشف عن سيارة المدينة الصغيرة باندا.. صور

40 سيارة إسعاف تنقل جثث مرتزقة أردوغان بعد ضربة قاعدة الوطية.. شاهد

لماذا الزواج في مصر على مذهب الإمام أبو حنيفة؟ معلومات لا تعرفها

الأهلي ينهي الصفقة السوبر والإعلان عنها خلال أيام.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دودج تكشف عن دورانجو هيلكات أقوى SUV فى العالم.. صور

تشبه البالونة الصغيرة.. سيارة الفقعة أصغر سيارة في العالم.. شاهد

رسميا.. فيات تكشف عن سيارة المدينة الصغيرة باندا.. صور