بعد زيارته لقطر.. برلماني: أردوغان يتسول لتنفيذ أجندة إرهابية

وصف النائب محمد اسماعيل، عضو مجلس النواب، زيارة أردوغان الأخيرة لقطر بأنها "تسول مالي" للتصدي للانهيار التاريخي لليرة التركية، والتي تراجعت الى حد كبير وأصبح السحب ع المكشوف من الاحتياطات النقدية التركية، فأردوغان ذهب لتميم للحصول على دفعة مساعدات مالية جديدة في إطار التسول التركي واصطحب معه وزيرا المالية والدفاع.





ونوه النائب في بيان الاثنين، بأن قطر سبق ان قدمت مساعدة مالية لأردوغان بقيمة 15 مليار دولار لمساندة حكمه ومنعه من الانهيار، أما اصطحاب وزير الدفاع التركي معه فيهدف الى الاتفاق على أجندة تخريبية جديدة في الدول العربية، فقطر وتركيا هما ممولا الإرهاب والعنف والتطرف في الدول العربية.





وشدد على أن هناك يقظة عربية ودولية، ازاء مخططات الحمدين وأردوغان وتصدي قوي لهما واستياء دولي من الممارسات العدوانية، مؤكدا أنه على ثقة تامة في أن المجتمع الدولي سيتحرك ضد أردوغان، بعقوبات كبرى في الفترة القادمة مثلما حدث تجاه قطر لكي يثني أردوغان عن إرهابه وأوهامه السافرة في الخلافة وغيرها.