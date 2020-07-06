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رياضة

الشباب والرياضة: الفريق العصار كان من أكبر المساهمين في تطوير البنية الإنشائية للقطاع

الإثنين 06/يوليه/2020 - 09:30 م
صدى البلد
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ريهام بكير
نعت وزارة الشباب والرياضة، الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى الذى وافته المنية عصر اليوم.


واكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الفريق محمد العصار كان من أكبر المساهمين في تطوير البنية التحتية الإنشائية على مستوى القطاعين الشبابي والرياضي، مشيرا الى ان عدد كبير من مشروعات الوزارة قامت بالتعاون مع وزارة الانتاج الحربي.

وتقدم  صبحي نيابة عن جميع العاملين بوزارة الشباب والرياضة،  بخالص العزاء لاسرة الفريق الراحل، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بالرحمة والمغفره و يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
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