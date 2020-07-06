الشباب والرياضة: الفريق العصار كان من أكبر المساهمين في تطوير البنية الإنشائية للقطاع

نعت وزارة الشباب والرياضة، الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى الذى وافته المنية عصر اليوم.









واكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الفريق محمد العصار كان من أكبر المساهمين في تطوير البنية التحتية الإنشائية على مستوى القطاعين الشبابي والرياضي، مشيرا الى ان عدد كبير من مشروعات الوزارة قامت بالتعاون مع وزارة الانتاج الحربي.



