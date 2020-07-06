بالموجات الصوتية.. ما الفرق بين تقنية الهايفو وشد الوجه بالليزر؟

وأوضح الشريف في منشور له عبر حسابه الرسمي على الفيس بوك، أن هناك فرقا كبيرا بين

وعمليات الليزر المستخدمة فى شد الوجه؛ حيث أن الهايفو يستخدم الطاقة الصوتية عن طريق الموجات فوق الصوتية والتي لها خصائص فريدة منها أنها تسمح لها بتجاوز سطح الجلد لعلاج الطبقات العميقة من الجلد والتي لا تتطابق معها أي جهاز تجميلي آخر.