أختام مزورة.. الخدمات البيطرية: ضبط 68 طن لحوم مذبوحة خارج المجازر في 6 شهور

قال أيمن محمد مدير إدارة للتفتيش على اللحوم بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الرئيس السيسي حريص على الحفاظ على صحة المصريين وحمايتهم من الأمراض .





وأضاف أيمن محمد في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على "القناة الاولى المصرية"، :" لدينا خطة قائمة على محاربة الذبح خارج المجازر ".





وتابع أيمن محمد:" وهناك مافيا للذبح خارج المجازر بالجمهورية، وتم شن حملات على المخالفين ومن يبيعون لحوم تم ذبحها خارج المجازر ويحملون أختام مزورة".





واكمل ايمن محمد :" المجازر الحكومية خط الدفاع الاول عن صحة المصريين وهناك أمراض خطيرة تنتقل عن طريق اللحوم الغير مكشوف عليها في المجازر مثل السل البقري".



