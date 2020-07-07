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أختام مزورة.. الخدمات البيطرية: ضبط 68 طن لحوم مذبوحة خارج المجازر في 6 شهور

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 12:08 ص
اللحوم
اللحوم
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هاني حسين
قال  أيمن محمد مدير إدارة للتفتيش على اللحوم بالهيئة العامة  للخدمات البيطرية، إن  الرئيس السيسي حريص على الحفاظ على صحة المصريين وحمايتهم من الأمراض .

وأضاف أيمن محمد  في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على  "القناة الاولى المصرية"، :" لدينا خطة  قائمة على محاربة الذبح خارج المجازر ".

 وتابع أيمن محمد:"   وهناك مافيا  للذبح خارج المجازر بالجمهورية، وتم شن حملات على المخالفين ومن يبيعون لحوم تم ذبحها خارج المجازر ويحملون أختام مزورة".

واكمل ايمن محمد :"   المجازر الحكومية خط الدفاع الاول عن صحة المصريين وهناك أمراض خطيرة تنتقل عن طريق اللحوم الغير مكشوف عليها في المجازر مثل السل البقري".

ولفت أيمن محمد :"  خلال الـ 6 شهور الماضية تم ضبط 68 طن من اللحوم المذبوحة خارج المجازر، وتم تحرير 4083 محضر ".
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