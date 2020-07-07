طارق العربي: وزارة البيئة أصدرت دليلا استرشاديا للتخلص من مخلفات كورونا.. فيديو

قال طارق العربي، مدير مشروع إدارة المخلفات الطبية بوزارة البيئة: إن هناك تنسيقا كاملا بين وزارة البيئة ووزارة الصحة، بخصوص التخلص من النفايات الطبية الخطرة ومن مخلفات الوقاية الناتجة من الأفراد.





وأضاف طارق العربي خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع علي قناه سي بي سي ، أن وزارة البيئة تعمل على إدارة هذه المخلفات عند الاستغناء عنها، وهذا تخوفا من انتقال العدوي إلي عمال النظافة .





طارق العربي، أننا نطالب جميع الأفراد بتطهير المخلفات الخاصة بهم قبل الاستغناء عنها، إضافة إلى إتلافها قبل الاستغناء عنها وهذا لمنع انتشار فيروس كورونا وأوضحالأفرادإلى





ونوه إلى أن وزارة البيئة أصدرت الدليل الاسترشادي لجميع القطاعات؛ حتى تستطيع التخلص من المخلفات بشكل سليم حتى لا تنتقل العدوى بسبب هذه المخلفات .



