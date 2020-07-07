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رياضة

أحمد شوبير ينعى الفريق محمد العصار

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 05:45 ص
محمد العصار
محمد العصار
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مصطفى كرم

.نعى الإعلامي أحمد شوبير الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي الذي و، داعين المولى عز وجل أن يرحم الفقيد العزيز ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان".

ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الأسي والحزن الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي الذي انتقل إلى جوار ربه، لتفقد مصر أحد رموزها العسكرية الفذة.

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ووصفت الرئاسة، الفريق الراحل، بأنه "مقاتلًا وهب حياته لخدمة وطنه، وحكيمًا شارك في مسؤولية إدارة البلاد في فترة عصيبة شهدت تحديات جسيمة كادت تعصف بالوطن".

وقالت الرئاسة في بيانها :" ان الرئيس عبد الفتاح السيسى، اذ يعرب باسمه وباسم مصر شعبا وحكومة عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الفقيد، يدعو المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته

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