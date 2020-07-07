أحمد شوبير ينعى الفريق محمد العصار

.نعى الإعلامي أحمد شوبير الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي الذي و، داعين المولى عز وجل أن يرحم الفقيد العزيز ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان".

ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الأسي والحزن الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي الذي انتقل إلى جوار ربه، لتفقد مصر أحد رموزها العسكرية الفذة.



إقرأ أيضا :

تركي آل الشيخ ينعى الفريق العصار: خالص العزاء للرئيس السيسي والمصريين

ووصفت الرئاسة، الفريق الراحل، بأنه "مقاتلًا وهب حياته لخدمة وطنه، وحكيمًا شارك في مسؤولية إدارة البلاد في فترة عصيبة شهدت تحديات جسيمة كادت تعصف بالوطن".