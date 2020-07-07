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مرأة

بـ3 خطوات.. نصائح مهمة للحصول على حواجب ممتلئة ومتناسقة

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 09:40 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
تساعد الحواجب على إبراز ملامح الوجه، ولهذا السبب نحب دائمًا الحفاظ على شكلها، لكن الأمور كانت مختلفة خلال فترة الإغلاق أو حتى فترة الفتح.


إذا كنتِ لا تزالين غير متأكد من زيارة صالة الاستقبال، فأنتِ في المكان الصحيح، سنشارك اليوم بعض النصائح والحيل البسيطة التي ستساعدك على تحسين لعبة الحاجب الخاصة بك في أي وقت من الأوقات على الإطلاق.


 إذا كان وجهك مستديرًا، تأكدي من أن قوس حاجبك مرتفع قدر الإمكان.


ويجب أن يكون الحاجب متناظرًا دائمًا، ولهذا تحتاجي إلى معرفة شكل وجهك، على سبيل المثال، إذا كان لديك وجه مربع، فانتقلي إلى الحواجب المنحنية؛ لديها نهج أكثر ليونة، وابتعدي عن الحواجب الرفيعة لأنها ستجعل وجهك يبدو أوسع وبالمثل، إذا كان وجهك مستديرًا، فتأكدي من أن قوس حاجبك مرتفع قدر الإمكان حتى يساعد في إبراز ميزاتك.


نصيحة رقم 2
استثمري في مغفل جيد وملاقط، وانتقلي ببطء بعد انتزاع بعض الخيوط، تراجعي خطوة للخلف وقومي بتقييم ما تفعليه، أيضًا، إذا كنتِ شخصًا يعاني من حكة في الجلد واحمرار بعد التخييط أو الملقط، فضعي مكعب ثلج على المنطقة.


نصيحة رقم 3
هذا هو الجزء الأكثر تحديًا، ولكنه أيضًا الجزء الأكثر مرحًا - ملء حواجبك حتى لا ينظر فقط إلى النقطة ولكن أيضًا أكثر سمكًا، استخدمي ظلًا أخف من قلم الحواجب أو الجل أو دهن الحواجب وضعي حدودًا رفيعة، واستمري في تمشيط حاجبيك بفرشاة فرشاة ونشر المنتج حتى لا تبدو حواجبك غير طبيعية.


نصيحة رقم 4
تنقسم حواجبنا، إذا نظرتِ بعناية، إلى ثلاث مناطق: المركز والوسط والنهاية، والمركز هو المنطقة التي يلتقي فيها الحواجب، إذا كان لديك unibrow. يمكنك جعلها تبدو مثالية من خلال الحفاظ عليها متساوية، إذا كانت حواجبك بها فجوة كبيرة، سيجعل وجهك يبدو عريضًا، إذا كانت الفجوة أقل، فستجعل وجهك يبدو منتزعًا وأنفك حادًا ورفيعًا.
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