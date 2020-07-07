وزير الكهرباء ناعيا العصار: أحد رموز الإخلاص والوفاء للوطن

نعى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ببالغ الحزن والأسى، فقيد الوطن الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، بعد رحلة كفاح كبيرة فى خدمة الوطن.





وقال وزير الكهرباء إن الفقيد كان شخصية وطنية متفردة وقدم جهودا وإسهامات بالغة الاهمية في خدمة وطنه من خلال كل المواقع التي شغلها علي مدار حياته وخاصة في أحد أهم المراحل التي مرت بها مصر وأن التاريخ المصرى لن ينسى الدور الكبير الذى قام به الفقيد والتضحيات التى قدمها للوطن فى جميع المهام والمسئوليات التى تولاها والاسهامات العظيمة التى ساهمت فى رفع اسم مصر عاليا.





وأضاف شاكر أن الفقيد كان نعم الأخ والصديق العزيز والذي كان أحد رموز الإخلاص والوفاء لهذا الوطن، وتشرفت بزمالته والعمل معه لعدة سنوات في مجلس الوزراء.



