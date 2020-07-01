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الري: وزير الكهرباء مكلف من الرئيس السيسي بدراسة الربط الكهربائي مع إثيوبيا

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 11:44 م
وزير الري
وزير الري
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هاني حسين
قال  محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إن مصر لديها أطروحة لتوفير حل توليد الكهرباء  لأثيوبيا  في أحلك ظروف الجفاف  بـ 85% من الكهرباء .

وأضاف محمد عبد العاطي في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي "، :"  من حق الشعب الاثيوبي الحصول على الكهرباء ".

وتابع محمد عبد العاطي :"  وزير الكهرباء مكلف من الرئيس السيسي بدراسة الربط الكهربائي مع إثيوبيا ".

واكلم محمد عبد العاطي :"  مصر لا مانع لديها من قيام إثيوبيا بإنشاء مشروعات مستقبلية وفق  القانون الدولي ".

وتابع  وزير الري:" مازلنا على نهجنا في المسار المرن وفي انتظار جول ثانية من المفاوضات  بأطروحات تحقق مصالح الجميع".

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