الري: وزير الكهرباء مكلف من الرئيس السيسي بدراسة الربط الكهربائي مع إثيوبيا

قال محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري ، إن مصر لديها أطروحة لتوفير حل توليد الكهرباء لأثيوبيا في أحلك ظروف الجفاف بـ 85% من الكهرباء .





وأضاف محمد عبد العاطي في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي "، :" من حق الشعب الاثيوبي الحصول على الكهرباء ".





وتابع محمد عبد العاطي :" وزير الكهرباء مكلف من الرئيس السيسي بدراسة الربط الكهربائي مع إثيوبيا ".





واكلم محمد عبد العاطي :" مصر لا مانع لديها من قيام إثيوبيا بإنشاء مشروعات مستقبلية وفق القانون الدولي ".





وتابع وزير الري:" مازلنا على نهجنا في المسار المرن وفي انتظار جول ثانية من المفاوضات بأطروحات تحقق مصالح الجميع".



