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أخبار العالم

بينهم 34 فلسطينيا.. الرئيس التونسي يمنح جنسية بلاده إلى 135 شخصًا

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 09:19 ص
منح الجنسية التونسية
منح الجنسية التونسية لـ 34 فلسطيني.. الرئيس التونسي يصدر أمر
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سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام التونسية اليوم الثلاثاء تفاصيل توقيع رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، أمرا رئاسيا يقضي بمنح 135 شخصًا الجنسية التونسية، بينهم 34 فلسطينيًا.

وأكدت وكالة تونس افريقيا للأنباء أن منح الجنسية التونسية لهذا العدد من الفلسطينيين "يأتي في إطار حرص رئيس الجمهورية على نصرة القضية الفلسطينية ولا يمسّ من ملف حق العودة للفلسطينيين".

وأضاف، ان بقية الأشخاص الذين تمتعوا بمنحهم الجنسية التونسية، هم من جنسيات عربية وافريقية، مشيرًا إلى أن القانون التونسي يسمح بازدواجية الجنسية.

وتابع الرئيس التونسي أمضى هذا الأمر، "لاعتباره أن منح الجنسية لطالبيها، خاصة ممن طالت إقامتهم في تونس ولهم رغبة واقتناع بالانتماء لها، يعد حقا إنسانيًا".

وأوضح أن القانون التونسي لا يضع شروطا دقيقة لمنح الجنسية التونسية، ما يسمح باستعمال السلطة التقديرية.
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