خبير في الشؤون الإفريقية: كلمة وزير الخارجية أمام مجلس الأمن عبرت عن المصريين

قال الدكتور رمضان قرني، خبير الشؤون الإفريقية بالهيئة العامة للاستعلامات، على خلفية زيارة الرئيس الإريتري لمصر بالأمس، إن مصر كانت دائما وسيط سلام، بين إريتريا وإثيوبيا، في فترة الصراعات بينهم.





وأضاف الدكتور رمضان قرني، خبير الشؤون الإفريقية، خلال حواره لبرنامج "صباح الخير يامصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، أن مصر كانت من أوائل الدول التي دعمت حركة الشعوب الإريترية، في مطالبها لدولة مستقرة.



