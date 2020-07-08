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برلمان

رسوم 100 جنيه بدلا من 10000 جنيه على المصنفات والتسجيلات الإذاعية للفئات دون 21 عاما

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 07:01 ص
أموال
أموال
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عبد الرحمن سرحان
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر، بالقانون رقم 82 لسنة 2002، فى مجموع مواده وأرجأ الموافقة النهائية إلى جلسة أخرى.

ونص التعديل على السماح لمن هم دون سن 21 سنة بقيد تصرفاتهم على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والإذاعية الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه، على أن يكون ذلك القيد برسم مخفض مقداره 100 جنيه، بدلًا من الرسم المقرر حاليًا وهو 1000 جنيه للقيد الواحد.

الإعفاءات
- إعفاء الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من هذا الرسم.

-إعفاء الطلاب أيضا من تلك الرسوم بدلا من فرض رسم قيمته 100 جنيه.


- إعفاء المخاطبين بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة2018 من الرسم المنصوص عليه فى هذه المادة، وفى جميع الأحوال لا يعتبر التصرف نافذًافى حق الغير إلا بعد إتمام القيد.
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