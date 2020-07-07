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أخبار البلد

لتحليل العينات بالأسواق.. توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة سلامة الغذاء ومعهد تكنولوجيا الأغذية

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 05:09 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
وقعت الدكتورة إيمان سالم مدير معهد تكنولوجيا الأغذية بروتوكول تعاون مع د ايهاب مراد القائم بأعمال المدير التنفيذي لهيئة سلامة الغذاء بروتوكول تعاون لتقديم خدمات فحوص وإختبارات العينات الغذائية

جاء توقيع البروتوكول تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وبحضور د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء .

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وعقب التوقيع صرح د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بان هذا البرتوكول رقم 5 الذي يوقع بين مركز البحوث الزراعية وهيئة سلامة الغذاء، موضحا ان بروتوكول التعاون بين معهد تكنولوجيا الأغذية يضاف إلي النجاحات التي حققتها وزارة الزراعة بتوقيع عقود تهدف إلي الإستفادة من إمكانيات المعامل التابعة للوزارة بمختلف الموانئ والمنافذ الحدودية فيما يتعلق بمعامل معهد صحة الحيوان لدعم دور هيئة سلامة الغذاء في توفير غذاء آمن للمواطنين داخل الدولة المصرية.

وأضاف "سليمان"، ان الهدف من التوقيع ليس توفير الغذاء الامن للمواطن المصري فقط ولكن توفير منتج يتميز بالجودة العالية للسوق التصديري بما يؤكد ان الصادرات المصرية آمنة ومتوافقة مع المعايير الدولية لدعم الاقتصاد الوطني بالنقد الأجنبي.

وأوضح ان مركز البحوث الزراعية بالتعاون مع الأجهزة المعنية والمعامل المعتمدة يقوم برصد حالة المنتجات الغذائية خلال مراحل الزراعة المختلفة حتى الحصاد والاستفادة من إمكانيات معمل متبقيات المبيدات في الأغذية كأحد أدوات ضمان الجودة من مرحلة الزراعة إلي الأسواق ، مشيرا إلي مواصلة التعاون المشترك من خلال إمداد هيئة سلامة الغذاء بالكوادر المدربة بهدف الارتقاء بسلامة الغذاء .

من جانبه قال الدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء ان البرتوكول يستهدف تحليل عينات من المنتجات الغذائية بالأسواق والمطاعم، ويأتي ضمن عدد من برتوكولات التعاون للاستفادة من معامل وزارة الزراعة مثل المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات والمعمل المركزي للمبيدات ومعامل معهد صحة الحيوان والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف.

وأوضح ان بروتوكول معهد تكنولوجيا الأغذية له خصوصية في إنه يأتي في إطار التوجهات الجديدة للهيئة في التعامل مع مختلف المعامل التابعة للوزارة والمعامل الأخرى.

وأضاف منصور أن الهيئة علي مسافة واحد من جميع المعامل المعتمدة التي تتوافق مع إشتراطات الهيئة المتعلقة بتحليل عينات غذائية، مشيرا إلي أن معهد تكنولوجيا الأغذية من المعاهد التي ساهمت في دعم رسالة هيئة سلامة الغذاء وتدريب عدد من العاملين في الهيئة منذ بداية أعمالها رسميا، وهو دور نقدره كما نقدر دور وزارة الزراعة في منظومة سلامة الغذاء.
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