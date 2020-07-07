مصرية 100%.. من هي يوريكو كويكي حاكمة طوكيو المسيطرة على مناصب الرجال.. صور

يوريكو كويكي حاكمة طوكيو الحالية، اسم لامع في اليابان، لطالما استطاعت منذ أن دخلت عالم السياسة، أن تلفت الانتباه وترتقي على السلم السياسي الذي يهيمن عليه الرجال، فسجلها مشهود بذلك، ووصفها الكثيرون بأنها سياسية مخضرمة تحاول إثبات نفسها في كل مجال لذا أطلق عليها لقب "الفراشة الحديدية"، نظرا لأنها تنتقل بسرعة وخفة من حزب لحزب، كما أن آراءها متشددة في السياسة الأمنية.





وفازت يوريكو كويكي ، بولاية ثانية كحاكمة طوكيو، بعد حصولها على ملايين الأصوات، بحسب النتائج الأولية، وأرجع البعض سبب ذلك إلى الثقة في معالجة تفشي فيروس كورونا في العاصمة، وإقامة دورة الألعاب الأولمبية المؤجلة العام المقبل.





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وفي السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عن يوريكو كويكي حاكمة طوكيو.





ولدت في مدينة آشيا غربي اليابان عام 1952، ودرست في جامعة القاهرة بمصر، وحصلت فيها على إجازة في علم الاجتماع عام 1976، كما تعلمت اللغة العربية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.





قبل دخول عالم السياسة عملت مترجمة للغة العربية ثم مذيعة في عدة محطات تليفزيونية، وأجرت مقابلات مع شخصيات بينها الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي والزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.





ثم أصبحت نائبة في البرلمان في عام 1993 عن حزب اليابان الجديد المعارض، و بعد ذلك انضمت إلى الحزب الديمقراطي الليبرالي المحافظ في عام 2002، وأصبحت وزيرة للبيئة عام 2003.





في عام 2007 أصبحت أول وزيرة للدفاع في اليابان في حكومة شينزو آبي الأولى، وفي عام 2016 أصبحت أول حاكمة لطوكيو





في عام 2017 أسست حزب الأمل على أمل الإطاحة بحكومة آبي، لكن الحزب مني بهزيمة كبيرة وتم حله بعد عام.





الآن تحكم كويكي طوكيو كمستقلة، وينتظر الخبراء والسياسيون أن تصبح هذه الفراشة أول رئيسة وزراء في تاريخ اليابان، خاصة أنها ظهرت يوميا على التلفزيون الياباني لتقديم إيجاز لسكان المدينة بشأن التطورات المرتبطة بالفيروس، ولها شهرة واسعة.





دائما ما تقول عن نفسها أنها مصرية 100%، خاصة أنها عاشت في مصر لعدة أعوام، وتعلمت بها وتجيد اللغة العربية بطلاقة.





خرجت بعض وسائل الإعلام اليابانية تشكك في صحة الشهادات الصادرة بشأن تخرجها من جامعة القاهرة، لكن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أكد أنها تخرجت فيها، لافتا إلى أن مثل هذه الإدعاءات تضر بشكل خطير بشرف خريجي جامعة القاهرة ولا يمكن تجاهله".