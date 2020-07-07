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تعليم

الخشت يهنئ كوايكيه يوريكو لفوزها في انتخابات عمدة طوكيو

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 12:49 م
كوايكيه يوريكو
كوايكيه يوريكو
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ثابت البطل
للمرة الثانية على التوالي فازت خريجة كلية الآداب بجامعة القاهرة، كوايكيه يوريكو بمقعد عمدة طوكيو بعد فوزها في انتخابات العاصمة اليابانية طوكيو، في منافسة مع 22 مرشحًا للمرة الأولى في تاريح اليابان.

وتعد كوايكيه خريجة آداب القاهرة قسم علم الاجتماع في اكتوبر ١٩٧٦، وعملت بعد تخرجها فى كلية الاداب كمقدمة لبرنامج إخباري بإحدى محطات التليفزيون الخاصة ثم اتجهت للعمل السياسي فأصبحت عضوا في مجلس الشيوخ ثم عضوا في مجلس النواب على مدار عدة دورات متتالية.

وانتخبت كوايكيه كأول سيدة تشغل منصب عمدة طوكيو لأول مرة منذ 4 أعوام ، وخلال هذه الفترة تم اختيار طوكيو لاستضافة وتنظيم  دورة الالعاب الاولمبية في يوليو 2020، قبل أن يتم تأجيلها للعام المقبل بسبب جائحة فيروس كورونا، وبعد فوزها للمرة الثانية ستنال كوايكيه شرف رئاسة افتتاح الدورة الاوليمبية في العام القادم.

وعبر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن فخره بخريجة جامعة القاهرة بعد فوزها للمرة الأولى في اليابان بولاية ثانية كأول سيدة تتولى عمدة طوكيو، مقدما التهنئة لخريجة الجامعة كوايكيه يوريكو بفوزها بهذا المنصب القيادي الهام في اليابان.

وقال الدكتور الخشت، إن جامعة القاهرة تعتز بخريجيها في كافة المجالات ومن جميع دول العالم، والذين يتولون العديد من المناصب القيادية في العالم وخاصة في أفريقيا والشرق الأوسط، ونعتبر نجاحهم نجاح لجامعة القاهرة.

ومن أبرز خريجي جامعة القاهرة، الذين درسوا في الجامعة وتقلدوا مناصب في بلدانهم، الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة الحالي، والذي درس في كلية الزراعة جامعة القاهرة، وصدام حسين، رئيس العراق والذي حصل على ليسانس الحقوق من الجامعة، وياسر عرفات رئيس فلسطين والذي تخرج من كلية الهندسة بالجامعة، وغازي القصيبي وزير العمل السعودي الأسبق والحاصل على ليسانس الحقوق من الجامعة. كما تخرج فى جامعة القاهرة مصريون تقلدوا مناصب دولية منهم بطرس بطرس غالي، وعمرو موسى، ومحمود محيي الدين.
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