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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار بورصة الدواجن والبيض اليوم الإثنين

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

يستعرض موقع “صدى البلد” الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والبيض إضافة إلى أسعار الكتاكيت والبط، داخل المزارع، اليوم الاثنين 23 يونيو 2025.

جاءت أسعار الدواجن والبيض اليوم، الاثنين، الموافق 23-6-2025 على النحو التالي:

أسعار الدواجن اليوم

سجل سعر كيلو الدواجن البلدي 120 جنيهات للكيلو.

وسعر الدواجن البيضاء 66 جنيها للكيلو.

سعر أمهات الدواجن البيضاء 50 جنيهًا للكيلو.

سعر الدواجن الساسو ما بين 105 و 106 جنيها للكيلو.

سعر البيض اليوم

تراوح سعر البيض الأبيض بين 113 و 115 جنيه للكرتونة .

البيض الأحمر تراوح بين 116 و 119 جنيهات.

كما جاءت أسعار الكتاكيت والبط اليوم، الاثنين، الموافق 23-6-2025 على النحو التالي:

أسعار الكتاكيت اليوم

يتراوح سعر الكتكوت الأبيض شركات ما بين 22 و 34 جنيها.

الكتكوت “ساسو” بين 13 و14 جنيها.

الكتكوت البلدي الحر بين 4.25 و 4.75 جنيه.

كتكوت ساسو بيور بين 13 جنيها و 14 جنيها.

كتكوت هجين بين 7 جنيهات و 7.5 جنيهات.

كتكوت جيل ثاني بين 9 جنيها و 10 جنيها.

كتكوت روزي بيور بين 9 جنيها و 10 جنيها.

أسعار البط اليوم

تتراوح أسعار كتكوت بط فرنساوي بين 13 جنيها 14 جنيها.

كتكوت بط مسكوفي بين 24 جنيها و 25 جنيها.

كتكوت بط مولارد بين 18 جنيها 19 جنيها.

لحم بط بلدي سجل الكيلو 120 جنيهات.

لحم بط فرنساي سجل الكيلو 70 جنيها .

لحم بط مسكوفي سجل الكيلو بين 100 جنيه.

 لحم بط بغالي سجل الكيلو بين 89 و 90 جنيها.

بورصة الدواجن أسعار الدواجن سعر كيلو الدواجن الدواجن البيضاء سعر البيض

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