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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هيئة الرقابة النووية تجتاز مراجعة الأيزو بنجاح للعام الثاني على التوالي

هيئة الرقابة النووية
هيئة الرقابة النووية
وفاء نور الدين

استطاعت  هيئة الرقابة النووية والاشعاعية اجتياز عملية المراجعة الخارجية  السنوية من قِبل الجهة المانحة (Bureau Veritas Egypt)والتي قامت بتقييم والتأكد من تطبيق نظام إدارة الجودة المتبع بالهيئة  بفاعلية وكفاءه و مدى توافقه مع بنود المواصفة العالمية للجودة (نظام إدارة الجودة الأيزو 9001:2015) وذلك في سبيل تحقيق أهداف الهيئة الإستراتيجية وبخاصة فيما يتعلق بإنشاء وتطبيق نظام إدارة متكامل للهيئة عماده التوافق مع المواصفات المصرية والعالمية للإدارة واصدارات  الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأشاد المراجعون الخارجيون بمدى فاعلية نظام إدارة الجودة بالهيئة والتطور الحادث به حيث قاموا بعمل المراجعة على نظام إدارة الجودة للعمليات  الرئيسية والداعمة ببعض  قطاعات وإدارات الهيئة وقد رافق المراجعين خلال عملية المراجعة الدكتور شريف بكر رئيس إدارة الجودة والتدقيق بالهيئة و فريق عمل الإدارة  الدكتوره هبه صقر والدكتور احمد الضلع 
والجدير بالذكر ان الهيئة حاصلة على شهادة الأيزو     (9001:2015). فى عام ٢٠٢٣.

هيئة الرقابة النووية الاشعاعية الأيزو

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