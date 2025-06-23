مفتي الجمهورية عن استهداف كنيسة مار إلياس بدمشق: جريمة إنسانية مرفوضة

أدان الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الهجوم الإرهابي الذي طال كنيسة "مار إلياس" بمنطقة الدويلعة شرقي العاصمة السورية دمشق، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين الأبرياء.

وأكد مفتي الجمهورية ، أن الاعتداء على دور العبادة يشكل تهديدًا مباشرًا لأمن المجتمعات واستقرارها، مهما اختلفت الأديان والطوائف، لافتًا إلى أن هذه الجرائم تُعد انتهاكًا صارخًا للأعراف الدولية والمواثيق الإنسانية، وتتنافى مع القيم التي تحث على صون النفس البشرية وقدسية أماكن العبادة.

وشدد مفتي الجمهورية، على أن الجماعات الإرهابية ما زالت تستخدم الدين كغطاء لارتكاب جرائم لا تمت إلى أي عقيدة أو مبدأ إنساني بصلة، داعيًا إلى ضرورة توحيد الجهود على المستويين الإقليمي والدولي للتصدي لمثل هذه الاعتداءات، والعمل على منع تكرارها، ومحاسبة الجناة بكل حزم وعدالة.

واختتم مفتي الجمهورية بيانه، بتقديم خالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا وللشعب السوري الشقيق، سائلاً المولى عز وجل أن يرحم الضحايا، ويمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ سوريا وشعبها من كل شر وسوء.