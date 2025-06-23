وزير الخارجية الإسباني: سأطلب من الاتحاد الأوروبي تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل

قال وزير الخارجية الإسباني، إنه سيطلب من الاتحاد الأوروبي تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وقال وزير الدفاع الإيراني، عزيز نصير زاده: إن بلاده لن تتهاون في الدفاع عن استقلالها ووحدة أراضيها، مؤكدًا أن أي عدوان على إيران سيقابل برد حاسم كما حدث في السابق.

وأضاف نصير زاده في تصريحات صحفية اليوم الإثنين: "في كل مرة ارتكب فيها الأمريكيون جرائم بحق إيران تلقوا ردًا قاسيًا، وهذه المرة لن تكون مختلفة. نحن نقاتل اليوم من أجل النصر، ولن نسمح بأي مساس بسيادتنا أو تهديد لأمننا القومي".

وشدد وزير الدفاع على أن القوات المسلحة الإيرانية “على أهبة الاستعداد لمواجهة أي تهديد”.

وقال المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، إن إسرائيل ارتكبت خطأ فادحا وجريمة جسيمة وهى تتلقى العقاب الآن.