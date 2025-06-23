قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
عرض قاتلة أبنائها الثلاثة بالشروق على الطب النفسي وتحليل المخدرات
مفاجأة للموظفين بإجازة رأس السنة الهجرية و 30 يونيو
البنك المركزي: 29.4 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال 10 شهور
شبورة مائية وارتفاع نسب الرطوبة.. حالة الطقس المتوقعة حتى نهاية الأسبوع
طالب ثانوي يغش بمساعدة شقيقيه عبر سماعة «بلوتوث».. مفاجآت تكشفها التحقيقات
الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة مخالفة ضوابط البحوث الطبية
نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس جميع المحافظات .. رابط مباشر ومجاني
مجموعة الأهلي.. إنتر ميامي في اختبار صعب ضد بالميراس بمونديال الأندية
لو مستأجر شوف هتدفع كام بقانون الإيجار القديم 2025
«جيل ألفا».. بدء تنفيذ مشروع قومي لرياض الأطفال بقيادة صندوق تطوير التعليم
تحرش بسيدة وسرق هاتفها.. قرار قضائي ضد سائق ميكروباص بمدينة نصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الخارجية الإسباني: سأطلب من الاتحاد الأوروبي تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

قال وزير الخارجية الإسباني، إنه سيطلب من الاتحاد الأوروبي تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وقال وزير الدفاع الإيراني، عزيز نصير زاده: إن بلاده لن تتهاون في الدفاع عن استقلالها ووحدة أراضيها، مؤكدًا أن أي عدوان على إيران سيقابل برد حاسم كما حدث في السابق.

وأضاف نصير زاده في تصريحات صحفية اليوم الإثنين: "في كل مرة ارتكب فيها الأمريكيون جرائم بحق إيران تلقوا ردًا قاسيًا، وهذه المرة لن تكون مختلفة. نحن نقاتل اليوم من أجل النصر، ولن نسمح بأي مساس بسيادتنا أو تهديد لأمننا القومي".

وشدد وزير الدفاع على أن القوات المسلحة الإيرانية “على أهبة الاستعداد لمواجهة أي تهديد”.

وقال المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، إن إسرائيل ارتكبت خطأ فادحا وجريمة جسيمة وهى تتلقى العقاب الآن.

الاتحاد الأوروبي الخارجية الإسباني إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات غدًا والأرصاد تحذر

ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات غدًا والأرصاد تحذر

400 جنيه في ساعات.. الجنيه الذهب يشتعل مجددًا وعيار 21 يتجاوز التوقعات

400 جنيه في ساعات.. الجنيه الذهب يشتعل مجددًا وعيار 21 يتجاوز التوقعات

محمد شاهين

محمد شاهين لزوجته: حسبنا الله في أي شخص يقول كلام مش حقيقي

نجوم الأهلي

هجوم السماسرة على معسكر الأهلي.. 5 لاعبين مطلوبون في أوروبا

أسعار الدواجن

نزلت تاني.. انخفاض قوي في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

سعر الذهب الآن عيار 21 في محلات الصاغة بدون مصنعية 23 يونيو 2025

سعر الذهب الآن عيار 21 في محلات الصاغة بدون مصنعية 23 يونيو 2025

المثلوثي

انظروا كيف تعامل الأهلي مع معلول.. وكيل المثلوثي يوجه رسالة لإدارة الزمالك

عملة مصرية

استعدادات مكثفة لموعد صرف معاشات يوليو | اعرف قيمة الزيادة كام

ترشيحاتنا

هبه مجدي

بفستان أسود.. هبة مجدي تخطف الأنظار بإطلالة لافتة

سامو زين

سامو زين يكشف تفاصيل طرحه ميني ألبوم خلال الفترة المقبلة.. فيديو

روبى

أغنية سنجل وديو مع العسيلى.. روبى تكشف عن أعمال الجديدة

بالصور

سرقة سيارات فاخرة قيمتها بـ125 مليون جنيه وعرضها على الإنترنت

سرقة سيارات فاخرة
سرقة سيارات فاخرة
سرقة سيارات فاخرة

فولكس فاجن تتفوق على تسلا بسيارة روبوتاكسي خارقة

فولكس فاجن الكهربائية
فولكس فاجن الكهربائية
فولكس فاجن الكهربائية

السبب صادم.. تحذيرات من تريند الكركم بالسوشيال ميديا

تريند الكركم
تريند الكركم
تريند الكركم

فيديو

سامو زين

سامو زين يكشف تفاصيل طرحه ميني ألبوم خلال الفترة المقبلة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ثورة 30 يونيو .. انتفاضة شعب أنقذت الوطن

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب الإيرانية - الإسرائيلية.. الأسوأ لم يأتِ بعد

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: هل اتفقت أمريكا مع إيران على نتنياهو بعد أن أصبح عبئًا عليها !؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر.. الملاذ الآمن في زمن التحديات الجيوسياسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قصف تل أبيب

المزيد