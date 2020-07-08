فيديو جراف| كرة موحدة لمباريات الدوري المصري لأول مرة

كشفت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر الجبلاية، عن الكرة الموحدة المقرر استخدامها في مباريات مسابقة الدوري لدى استئنافه في السابع من أغسطس المقبل.





وأكد عمر الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المعينة لإدارة شئون اتحاد الكرة ، أن اللجنة مستمرة فى الخطط التى وضعتها منذ تولى المهمة وأن اللجنة راضية عما قدمته ووفت بما وعدت به بداية من تقنية حكام الفار وتم تنفيذها وتطبيقها فى الموعد المحدد مع بداية الدور الثانى.





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