AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

على متنهما 271 سائحا.. الغردقة تستقبل طائرتين من أوكرانيا وبيلاروسيا

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 06:26 م
صدى البلد
Advertisements
محمد الاسكندرانى
استقبلت اليوم الثلاثاء مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر طائرتين قادمتين من دولتي أوكرانيا وبيلاروسيا علي متنهما 271 سائحا، وذلك في ضوء استئناف حركة السياحة الوافدة الي مصر منذ أوائل يوليو الجاري.

وصلت إلى مطار الغردقة الدولي رحلتي طيران إحداهما قادمة من العاصمة البيلاروسية منسك علي متنهما 130 سائح بيلاروسي، والاخري من العاصمة الأوكرانية كييف علي متنها 141 سائح أوكراني.

وقامت المكاتب الداخلية للوزارة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى بالمحافظة باستقبال هؤلاء السائحين بالورود وقدموا لهم بعض الهدايا التذكارية.

جدير بالذكر أنه منذ بداية استئناف الحركة السياحية الوافدة الي مصر مع أول يوليو الجاري؛ استقبلت مدينة شرم الشيخ  13 رحلة طيران قادمة من دولتي أوكرانيا وبيلاروسيا، كما استقبلت مدينة الغردقة  11 رحلة طيران من دول أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وصول أول طائرة سياحية غدا.. ننشر تفاصيل رحلات طيران يستقبلها مطار الغردقة بعد عودة السياحة

شرم والغردقة تستقبلان طائرتين من كييف الأوكرانية.. صور

بعد أوكرانيا.. طائرتان من سويسرا وبيلاروسيا تصلان الغردقة وشرم الشيخ بـ313 سائحا

وصول 172 سائحا من بيلاروسيا إلى مطار شرم الشيخ الدولي.. صور

نقل 189 سائحا أوكرانيا.. وصول رحلة جديدة لمطار الغردقة

بينهم سياح من ألمانيا وفرنسا.. محافظ البحر الأحمر: وصول 899 سائحا إلى مطار الغردقة الدولي

ترشيحاتنا

الصحة العالمية: أدلة مبدئية على انتقال فيروس كورونا عبر الهواء

الزمالك يقرر خضوع اللاعبين لمسحة ثالثة

مع ارتفاع حرارة الصيف.. 5 طرق للتخلص من انسداد الأنف فى دقائق

اتحاد الكرة: استئناف الدوري 6 بدلا من 7 أغسطس

بعد تسجيل أقل معدل إصابات..أستاذ فيروسات: أغسطس بداية انحسار الموجة الأولى لـ فيروس كورونا

بـ جمبسوت كاجوال .. لقاء الخميسي تبهر متابعيها في أحدث إطلالاتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ ماكياج صاخب .. إيمى طلعت زكريا بإطلالة تبهر متابعيها .. شاهد

آخرها الطاعون الدبلي .. 7 أمراض تهدد البشرية من بداية 2020

بمكونات من مطبخك.. طريقة عمل ماسك لنضارة البشرة