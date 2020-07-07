على متنهما 271 سائحا.. الغردقة تستقبل طائرتين من أوكرانيا وبيلاروسيا

استقبلت اليوم الثلاثاء مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر طائرتين قادمتين من دولتي أوكرانيا وبيلاروسيا علي متنهما 271 سائحا، وذلك في ضوء استئناف حركة السياحة الوافدة الي مصر منذ أوائل يوليو الجاري.





وصلت إلى مطار الغردقة الدولي رحلتي طيران إحداهما قادمة من العاصمة البيلاروسية منسك علي متنهما 130 سائح بيلاروسي، والاخري من العاصمة الأوكرانية كييف علي متنها 141 سائح أوكراني.





وقامت المكاتب الداخلية للوزارة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى بالمحافظة باستقبال هؤلاء السائحين بالورود وقدموا لهم بعض الهدايا التذكارية.



