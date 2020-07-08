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حوادث

اليوم .. محاكمة محمد رمضان فى اتهامه بالإساءة للطيار أبو اليسر

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 02:02 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
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محمد زهير - محمد العيسوى
تنظر محكمة جنح الدقى، الجنحة المقامة من جانب الطيار أشرف أبو اليسر، المعروف إعلاميًا بـ"الطيار الموقوف" والتى يتهم فيها الفنان محمد رمضان بنشر فيديوهات على موقع "الإنترنت" تمس وتسئ إلى سمعته وشرفه .

وكان المحامي مجدي حلمي، تقدم بدعوى ضد الفنان محمد رمضان، لنشره فيديوهات مستغلًا شبكة الإنترنت بطريقة تؤدى إلى توجيه الجمهور والرأى العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة الطيار أشرف أبو اليسر، وأنه ادعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 ملايين ونصف، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى.

قررت الدائرة 4 تعويضات بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية تأجيل الدعوى القضائية المقامة، من أشرف أبو اليسر، المعروف إعلاميًا بـ"الطيار الموقوف" والتى طالب فيها الفنان محمد رمضان، بدفع مبلغ 25 مليون جنيه تعويض، عن الأضرار التى لحقت به مؤخرًا جراء الصورة التى التقطها داخل كابينة قيادة الطائرة المسئول عن قيادتها إداريًأ لجلسة 7 مايو لسند الوكالة وأصل الصحيفة.
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