بعد إعفاء السيارات من غرامة التأخير.. ما هو نظام التربتك؟

يعانى العديد من الأشخاص الآن من القيود المفروضة على التنقل وتوقف حركة السفر بين الدول وحظر بسبب الظروف الطارئة التى يعيشها العالم الآن بسبب الوباء العالمي المستجد فيروس كورونا كوفيد -19 .





ويوجد مجموعة من العاملين المصريين فى الخارج والأجانب لم يستطيعوا العودة الى الدول الاجنبية مرة اخرى بسبب حظر الطيران المفروض الان ، ومواجهتهم لمشكلة انتهاء نظام "التربتك" الخاص بدول سياراتهم الى مصر وفرض غرامات مالية عليهم .





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لذلك قرر الدكتور محمد معيط وزير المالية إعفاء السيارات " التربتك" الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج والسائحين والعابرين القادمين لقضاء فترة مؤقتة بالبلاد من الغرامة المقررة لحين عودة حركة السفر البرية والبحرية بين الدول .





ولكن ما هو نظام "التربتك" ومتى انضمت إليه مصر وما هي الاهداف التي أنشئ من اجلها؟ ، كل ذلك سنتعرف عليه خلال السطور التالية...





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ما هو " التربتك"؟

والتربتك هو عبارة عن وثيقة دولية تصدر عن الاتحاد العالمي للرحلات والسياحة في جنيف أو الاتحاد الدولي للسيارات في باريس، حيث إن كليهما منبثق من المنظمة الدولية ، وانضمت مصر إلى الاتفاقية الدولية الخاصة بنظام التربتك في عام 1954 .









أهمية " التربتك"

يعفى صاحب السيارة من دفع ضمان نقدي يعادل الرسوم الجمركية المستحقة على سيارته في البلد الذي يدخل إليه، وهو يعتبر بمثابة الوثيقة الدولية التي تقبلها الجمارك في كل البلدان من أجل دخول السيارة دون تقديم ضمان أو معاملة جمركية أخرى، ذلك لأن الجانب المصدر للدفتر يكون هو الضامن لتسديد الرسوم الجمركية، في حالة دخلت السيارة إلى أي بلد ولم تغادر لأي سبب من الأسباب بعد انتهاء المدة الممنوحة لها للبقاء في ذلك البلد.





متى نلجأ لـ" التربتك"؟

يلجأ بعض الأفراد القادمين إلى مصر من المقيمين في الخارج وخاصة في دول الخليج إلى استخدام نظام التربتك أو نظام الإفراج المؤقت عن السيارة، حيث إن هذا النظام يسمح المصري أو الأجنبي القادم من الخارج بدخول سيارته للاستعمال الشخصي ولا يمكن أن يقودها غيره، ويكون ذلك تحت مسمى الإفراج المؤقت لمدة ثلاثة أشهر، وله الحق في أن يمدد ثلاثة أشهر أخرى مباشرة أو بعد فترة، أي يحق له ستة أشهر في السنة الواحدة.





شروط الدخول بنظام التربتك

يستهدف نظام التربتك الدولي تسهيل عملية مرور السيارات بين الدول وبعضها، ليس الإقامة في البلد المضيف ، وشروط الدخول التابعة لنظام التربتك هي :





أن يكون الشخص له إقامة بالخارج ، وأن تكون السيارة باسم الشخص نفسه ، وأن يكون دفتر التربتك دوليا أو محليا من أحد أندية السيارات مصاحبًا للسيارة ، و أن يحمل صاحب السيارة جواز سفر ثابتا فيه الإقامة وتأشيرات الدخول والخروج من مصر، و من حق الأجنبي أن يقوم بإدخال سيارة بنظام التربتك في حالة زيارته إلى مصر.





مميزات نظام التربتك

يهدف النظام في المقام الأول إلى تسهيل مرور السيارات بين الدول وبعضها، وهو أيضًا عبارة عن ملف شامل للسيارة يجمع المعلومات الخاصة بها ومعلومات المالك ورقم اللوحات المعدنية الخاصة بها ، ويمكن من خلال نظام التربتك الحصول على تقرير المخالفات الخاص بها والموديل وحالة الموتور والرقم التسلسلي الخاص بها .









والتربتك يكون بمثابة شهادة أو رخصة من أجل السماح بنقل السيارة بشكل مؤقت من تلك الدولة للدولة الأخرى خلال فترة زمنية مؤقتة لا تتعدى الثلاثة شهور، وفيه يتم السماح بنقل السيارة بمبالغ بسيطة جدًا تكاد لا تذكر، وتختلف حسب العملة الخاصة بكل دولة، ويحكمها بعض القيود، وأهمها عدم السماح بصدور رخصة قيادة سوى للمالك الأصلي للسيارة خلال الفترة المخصصة لها.





إجراءات دخول السيارة

يتم استكمال الإجراءات من مطار الدولة التي سوف يتم شحن السيارة من خلالها عن طريق إحضار دفتر التربتك وجواز السفر الخاص بالمالك، على أن يكون قد قضى بالفعل تسعة أشهر في تلك الدولة، ويكون الشخص من المقيمين في الدولة وقضى في الدولة الأخرى تسعة أشهر وسوف يقضي إجازة قصيرة ويعود مرة أخرى إلى الدولة، كما هو الحال في العاملين بالخارج.