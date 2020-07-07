حوادث وضحايا في يوم.. سقطت من الدور الـ 17 بسبب طائرة ورقية.. نيابة المنتزه تصرح بدفن جثة طفلة.. وحكاية جثة سائق الجيزة المتحللة

- مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين في حادثين متفرقين بالوادي الجديد

- إصابة شاب سقط أثناء نزوله من القطار بميت سلسيل









أصدر المستشار أشرف المغربي، المحامي العام لنيابات المنتزه، قرارًا بدفن جثة طفلة لقيت مصرعها بعد سقوطها من الطابق 17، بعد توقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة.





كما طلب المغربي بتحريات المباحث حول الواقعة، حيث سقطت الطفلة، التي تبلغ من العمر 12 عامًا، أثناء لعبها بطائرة ورقية من على سطح عقار مكون 17 طابقًا بمنطقة المراغي شرقي الإسكندرية، ولقيت مصرعها على الفور.









وتلقى قسم شرطة المنتزه ثالث بلاغا من إدارة شرطة النجدة يفيد بسقوط طفلة من أعلى عقار بمنطقة المراغي، وانتقل ضباط القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث.





وأكد أفراد أسرتها أن الطفلة اختل توازنها وسقطت من أعلى العقار أثناء اللهو بطائرة ورقية، ولم يتهموا أحد بالتسبب في الحادث.





كما لقى شخص مصرعه، فيما أصيب شخصان من أسرة واحدة، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الخارجة – أسيوط فى نطاق محافظة الوادي الجديد، على الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام وجثة المتوفى إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء هشام لطفي، إخطارًا من شرطة النجدة، تفيد وصول جثة لمشرحة مستشفى أسيوط الجامعي في حادث مروري. تبين انقلاب سيارة ملاكي بمنطقة الكيلو 162 بطريق الخارجة – أسيوط أسفر عن وفاة عبد الحميد محمد عبد الحميد، 24 سنة، وإصابة شقيقه "عبد الرحمن"، 31 سنة، وأحمد نبيل ذكي الديب 34 سنة جرى نقله لمستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج.









تحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات. وكان شاب لقى مصرعه، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب دراجة نارية بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد.





فيما لقي شاب مصرعه، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب دراجة نارية على طريق تنيدة منفلوط بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد ، وجرى نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة مستشفى الداخلة العام.





ورد إخطار أمنى إلى اللواء هشام لطفي، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة لمشرحة مستشفى الداخلة العامة، وتبين وفاة " مصطفى . م .م " 24 سنة، في حادث انقلاب دراجة نارية بطريق تنيدة – منفلوط .





فيما نجحت الأجهزة بمديرية أمن الجيزة، في ضبط مرتكبى واقعة مقتل سائق والعثور على جثته بالجيزة..بقصد السرقة لوجود خلافات مالية.





تبلغ لمركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة سائق سيارة نقل "فنطاس مياه" ومقيم بدائرة مركز شرطة أبوحماد بالشرقية بمنطقة الإرسال بدائرة المركز بالقرب من الطريق الدولى وجانبه الأيمن مغطى بالرمال وفى حالة تحلل كامل وما قرره والده بغياب إبنه المذكور بتاريخ 27/6/2020 عقب خروجه بالسيارة قيادته والعثور على السيارة بتاريخ 30/6/2020 بالطريق الدولى بدائرة المركز مُعطلة وبها جميع محتوياتها.





أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة أن مرتكبى الواقعة كلٍ من (سائقَين، أحدهما سبق إتهامه فى 13 قضية "مخدرات، تبديد").





عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بالإشتراك مع مديريتى أمن القاهرة والمنيا وضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وقرر أحدهما أنه نظرًا لحدوث خلافات مالية بينه والمجنى عليه فى العمل بمجال نقل المياه لخلاطات الأسمنت عقد العزم على التخلص منه وسرقة سيارته، وفى سبيل ذلك استعان بالمتهم الثانى وقيامهما بإعداد كمية من مسحوق الشطة وحبل وبتاريخ 27/6/2020 وعقب خروج المجنى عليه بسيارته من أحد مواقع التشغيل قاما بإستيقافه بزعم توصيلهما وحال سيرهم قام برش مسحوق الشطة عليه وقام الثانى بلف الحبل حول رقبته إلا أنه قاومهما فتعدى أحدهما عليه بالضرب بقطعة حديدية على رأسه فأودى بحياته وقام بقيادة السيارة حتى وصلا لمكان العثور على الجثة وألقياه بجانب الطريق وقاما بتغطيته بالرمال وإستولى الثانى على هاتفه المحمول.





توجه المتهم الأول بالسيارة لأحد الأشخاص (سن 31، سائق، مقيم بدائرة المركز "أمكن ضبطه") بناءً على إتفاق مُسبق بينهما لتقطيع السيارة لأجزاء إلا أن الأخير رفض لوجود آثار دماء بها فقام المتهم الأول بقيادتها والتخلى عنها بالطريق الدولى، وأضاف المتهمان بتخلصهما من الحبل والقطعة الحديدية المستخدمتين فى ارتكاب الواقعة بإلقائهما بالطريق العام، وتم بإرشاد أحد المتهمين ضبط الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





وفى سياق متصل أصيب شاب بجروح خطيرة اليوم الثلاثاء تعثرت قدماه فسقط أثناء نزوله من القطار بالقرب من محطة قطار ميت سلسيل بالدقهلية.





تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة ميت سلسيل من الأهالى بسقوط شخص من أحد القطارات بمحطة سكة حديد ميت سلسيل .









وانتقل مأمور المركز وضباط المباحث الى مكان البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء نزول مصطفى محمد محمد 21 عاما طالب بالمعهد العالى للخدمة الاجتماعية ومقيم بندر ميت سلسيل من القطار رقم 211 المنصورة المطرية قبل توقفه بالمحطة تعثرت قدماه وسقط على الرصيف مما أدى الى إصابته باشتباه نزيف داخلى وكدمات بالرأس ونزيف بالأذن وتم نقله إلى مستشفى ميت سلسيل المركزى " ولا يمكن استجوابه ".





وبسؤال شقيق المصاب ويدعى خالد 28 عاما عامل ايد ذات المضمون ولم يتهم احد بالتسبب فى اصابة شقيقه وجارى موالاة الاستعلام عن حالة المصاب وسؤاله فور امكانية ذلك فيما لم يؤثر الجادث على حرة القطارات وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1026 لسنة 2020 ادارى المركز وبالعرض على النيابة كلفت ادارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعه .



