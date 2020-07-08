خلافات فرنسا وتركيا بين الناتو وليبيا.. ماذا تريد باريس من أنقرة؟.. وكيف ينسج أردوغان أحبال مشنقته بـ أوروبا؟.. هكذا أشعل الناتو غضب ماكرون

أمريكا: تركيا تسير في الاتجاه الخاطئ

تركيا تتسبب في انشقاق داخل حلف الناتو

تركيا تستفز القوات الفرنسية وتتهمها بالعدوان





تصاعدت في الآونة الأخيرة حدة التوترات بين فرنسا وتركيا لأسباب تتعلق بخلافات في حلف شمال الأطلسي "الناتو" والأزمة الليبية، ما وصفته وكالة "رويترز" في تقرير لها بأنه كان بالنسبة لفرنسا كانت هناك "قشة أخيرة" في خلافاتها مع تركيا، وبالنسبة لتركيا فالأزمة "سوء تفاهم"، أما بالنسبة للناتو فإن هذا الخلاف يمكن أن يكون "نقطة تحول".





ذيعت الحادثة سريعا في شرق البحر المتوسط في 10 يونيو الماضي، عندما حاولت فرقاطة فرنسية تابعة للناتو تفتيش سفينة شحن ترفع علم تنزانيا يشتبه في تهريب أسلحة إلى ليبيا في انتهاك لحظر الأمم المتحدة.





وقالت وزارة الجيوش الفرنسية، متحدثة باسم الحكومة، إن الفرقاطة تعرضت لمضايقة من قبل ثلاث سفن تابعة للبحرية التركية ترافق سفينة الشحن. وأضافت أن سفينة تركية أومضت أضواء الرادار وطاقمها كانوا يرتدون سترات واقية من الرصاص ويقفون خلف أسلحتهم الخفيفة.





عارضت تركيا ذلك، ونفت تهريب أسلحة إلى ليبيا، وقالت إن سفينة الشحن سيركين كانت تحمل مساعدات إنسانية. وقد اتهمت البحرية الفرنسية بالعدوان.





قال سفير تركيا في فرنسا إسماعيل حقي في 1 يوليو إن السفن الحربية التركية الثلاث تساعد حلف شمال الأطلسي في تطبيق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.





أمر الناتو بإجراء تحقيق، لكن محتوياته سرية ولم يعلق الناتو على نتائجه.. وقال دبلوماسيان أوروبيان لرويترز إن فرنسا بعثت برسالة إلى الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرج في أوائل يوليو تقول فيها إن التقرير "لم يثبت الحقائق بشكل صحيح".





ورفضت وزارة الدفاع الأمريكية التعليق على الحادث.





بالنسبة لفرنسا، يسلط الحادث الضوء على ما يعتبره العديد من حلفاء الناتو ميل الرئيس التركي طيب أردوغان للعمل ضد مصالح وقيم الحلف الغربي.





وقال أربعة دبلوماسيين ومسؤولين في حلف شمال الأطلسي لرويترز بعد سلسلة من الخلافات من شراء تركيا أسلحة من روسيا إلى عمليات التنقيب عن الغاز بالقرب من قبرص، خلصت فرنسا إلى أن شكوك تهريب الأسلحة التركية إلى ليبيا خطيرة للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها.





وقال دبلوماسيون إن فرنسا علقت مشاركتها في مهمة حلف شمال الأطلسي على البحر المتوسط ​​"سي جارديان- حارس البحر" وبدلا من ذلك عرضت أصولها على مهمة الاتحاد الأوروبي التي تدعم حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة لكنها لا تشمل السفن التركية.





وقال مسئول في وزارة الجيوش الفرنسية:"ماذا تفعل عندما تكون لديك بعثة مراقبة تابعة لحلف شمال الأطلسي. وواحد من أعضاء الحلف هو الذي يقوم بالتهريب، بينما يقول إنه ينفذ الحظر (الأمم المتحدة)؟".





وقال الدبلوماسيون إن الولايات المتحدة، التي تشعر بالإحباط من شراء تركيا لصواريخ S-400 الروسية وعملياتها العسكرية في سوريا ، تسعى إلى تهدئة التوترات في حلف شمال الأطلسي.





في أكتوبر الماضي، قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إن تركيا "تسير في الاتجاه الخاطئ". بينما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يتمتع بعلاقة وثيقة مع أردوغان، حث تركيا في مايو على المساعدة في تخفيف حدة الصراع الليبي.





أبلغت فلورنسا بارلي ، وزيرة الجيوش الفرنسية، البرلمان الأوروبي في 2 يوليو أن الناتو يجب أن يجعل أنقرة تدرك أنها لا تستطيع 'انتهاك' قواعد الناتو. لكن دبلوماسيين فرنسيين يقولون أيضا إن باريس لا تسعى لطرد تركيا من الحلف، وليس لدى الناتو آلية رسمية لمعاقبة أو طرد الأعضاء.





ومع ذلك، يمكن أن يهدد الناتو بإزالة الأصول العسكرية له من تركيا، مثل الرادار أو صواريخ باتريوت أو طائرات الناتو أواكس.





وتريد فرنسا من جميع الحلفاء الثلاثين إعادة تأكيد التزامها باحترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا ، وضمان عدم استخدام إشارات الناتو خلال البعثات الوطنية، وتحسين التنسيق بين بعثات الناتو والاتحاد الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط ​​، وتجنب حوادث مماثلة في المستقبل.





في الاجتماع الأخير لوزراء دفاع الناتو في أواخر يونيو ، عبر رابط الفيديو ، دعمت ثماني دول، بما في ذلك ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، السعي إلى نهج أكثر تعاونًا من تركيا.





ويشير دبلوماسيون فرنسيون إلى توقيع تركيا على خطة دفاع الناتو لدول البلطيق وبولندا أواخر الشهر الماضي، بعد تعليقها لأشهر ، كعلامة أولى على النجاح.





لكن محللين يقولون إن هناك خطر حدوث صدع طويل الأمد في الناتو إذا لم يغير أردوغان المسار.





قال بيليني:"تعتبر تركيا نفسها كبيرة بما يكفي الآن لتكون مستقلة عن جميع الجهات".



