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رصدنا أكثر من 200 مخالفة.. التنمية المحلية: غلق وسحب ترخيص أي مطعم أو قهوة لا تتبع الإجراءات الاحترازية

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 03:24 ص
وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية
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هاني حسين
قال خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن مراجعة الإجراءات الاحترازية في المطاعم والمقاهي هدفها الحفاظ على صحة المواطن المصري والحد من انتشار فيروس كورونا .

وأضاف خالد قاسم في حواره في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة":"  بدأنا في تشغيل المطاعم والمقاهي بطاقة تصل لـ 25 % ".

وتابع خالد قاسم :"  تم إرسال آلية تنفيذ تشغيل الـ 25 % في المطاعم والمقاهي وكيفية اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا داخل المطاعم، وكذلك كيفية التطهير والتعقيم والكشف الحراري بصفة دورية على العاملين".

وأكمل خالد قاسم:"  تم التنسيق بين وزيري التنمية المحلية والسياحة، وصدرت قرارات إعادة الفتح واتباع الإجراءات الاحترازية".

وأشار خالد قاسم إلى أن صاحب المطعم او المقهى يوقع على إقرار اتباع الإجراءات الاحترازية  وحال المخالفة يتم سحب الترخيص وغلق المنشأة"، مضيفا:"  رصدنا ما يفوق الـ 200 مخالفة لتلك الإجراءات في المطاعم والمقاهي على مستوى الجمهورية".
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