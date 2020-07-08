بشأن نظام الدورى.. المسابقات تعقد مؤتمرا صحفيا فى اتحاد الكرة خلال أيام





كانت اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت عن تقديم موعد انطلاق الدورى المحلي ٢٤ ساعة ليقام يوم ٦ بدلا من ٧ أغسطس القادم.





ومن المقرر أن يعلن حسام الزناتي عن كافة ما يتعلق بشأن نظام مسابقة الدورى الممتاز بعد التوقف الإجباري للمسابقة المحلية بعد أزمة فيروس كورونا منذ شهر مارس الماضي.





ويأتى فى مقدمة الملفات المنتظر أن يتطرق إليها الزناتي فى المؤتمر الصحفى التعديلات التى سوف تجرى فى المسابقة المحلية فى قادم الايام بما تتوافق مع تعديلات لائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا عدد قائمة اللاعبين المقرر تواجدهم على دكة البدلاء وداخل الملعب.





كما سيتم التطرق إلى نظام التغييرات والإبقاء على عدد الإنذارات التى تؤدى إلى الطرد والإيقاف من عدمه فضلا عن الإبقاء على نظام قائمة ال ٢٥ لاعبا أو زيادتها إلى ٣٠ من عدمه.





يذكر أن إدارة المسابقات فى اتحاد الكرة برئاسة حسام الزناتي سوف تعلن خلال الساعات القادمة عن مواعيد جدول الدورى الممتاز خلال شهر أغسطس المقبل.

تعقد خلال الأيام القادمة لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة حسام الزناتي مؤتمرا صحفيا فى مقر الجبلاية بالجزيرة بشأن ما يتعلق بنظام بطولة الدورى الممتاز بعد إعلان عودته يوم ٦ أغسطس القادم.