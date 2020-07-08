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أخبار العالم

فلسطين تسجل 475 إصابة كورونا جديدة خلال 24 ساعة

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 11:29 ص
فلسطين تسجل 475 اصابة
فلسطين تسجل 475 اصابة كورونا جديدة خلال 24 ساعة
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سمر صالح
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأربعاء، تسجيل 475 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة الفلسطينية في بيانها أن من بين المصابين 316 في محافظة الخليل، و 14 في ضواحي القدس، وفي مدينة القدس 93، 23 محافظة بيت لحم، 6 محافظة طولكرم، 15 محافظة رام الله والبيرة، و6 محافظة نابلس، أريحا 2.

وبلغ عدد الحالات الموجودة في غرف العناية المكثفة 21 حالة، وجميعها تتلقى العلاجات حسب البروتوكول الفلسطيني، بينها 5 حالات موصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي، والحالات موزعة على النحو التالي: (9 محافظة الخليل، 1 مريض محافظة نابلس، 8 محافظة بيت لحم، 3 في هوغوتشافيز بمحافظة رام الله والبيرة).

وأكدت أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة لمواطن (62 عامًا) من الخليل.

وأشارت الى أن العينات قيد الفحص: 2500 عينة من مختلف المحافظات، وعدد الحالات النشطة الكلي: 4876، وعدد حالات التعافي: 668، وعدد حالات الوفاة: 23.
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